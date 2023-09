NOUVELLES PIÈCES DE LA COLLECTION OPULENCE DE LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE SERTIES D'ENCORE PLUS DE DIAMANTS ROSES DE LA MINE ARGYLE





OTTAWA, ON, le 7 sept. 2023 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne enrichit sa luxueuse et exclusive collection Opulence de nouvelles pièces en platine pur serties de pierres précieuses parmi les plus rares au monde : les diamants roses de la célèbre mine Argyle. Offertes à très faible tirage, elles sont les plus récentes créations de la Monnaie à incorporer ces précieuses gemmes. Les collectionneurs avertis ont une occasion unique d'acquérir l'un des deux chefs-d'oeuvre combinant art numismatique et haute joaillerie. Ces deux articles de collection mémorables, soit la pièce de 10 oz en platine pur - Éclat, et la pièce de 2 oz en platine pur - Harmonie, sont sertis de diamants roses. Le dévoilement de ces oeuvres d'art a eu lieu hier à la Maison de vente aux enchères Heffel, à Vancouver, en Colombie-Britannique.

« La tradition d'excellence qui se reflète dans l'ensemble des processus de fabrication, de conception et d'ingénierie de pièces fait de la Monnaie une véritable cheffe de file dans l'industrie mondiale du monnayage. Nous sommes ravis de rehausser cette réputation en ajoutant à la collection exclusive Opulence de nouvelles pièces en platine pur serties de diamants roses, se réjouit Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. Ces éblouissantes oeuvres d'art numismatiques sont des exemples audacieux de notre talent et de notre passion pour la fabrication d'articles de collection inoubliables, qui se traduisent sur chaque pièce produite par la Monnaie royale canadienne. »

« Il s'agit d'un honneur pour la Maison de ventes aux enchères Heffel de participer au dévoilement de cette collection exceptionnelle de la Monnaie royale canadienne, qui comprend des diamants roses exclusifs provenant de la mine Argyle, explique David Heffel, président, Maison de ventes aux enchères Heffel. Les diamants qui ornent ces chefs-d'oeuvre sont parmi les plus rares au monde et les plus prisés de nos jours. Nous sommes ravis de constater qu'ils étofferont des collections à travers le monde. »

Le motif au revers de la pièce de 10 oz en platine pur sertie de diamants roses 2023 - Éclat, oeuvre de l'artiste Simon Ng, est rehaussé d'un placage d'or rose sélectif et intègre des fleurs de cerisier gravées, disposées comme des rayons de soleil. Elles sont entourées d'une grande fleur de cerisier à cinq pétales formée de diamants roses de la mine Argyle (poids total d'environ 2,00 carats).

Le thème des fleurs de cerisier se poursuit à l'avers, lequel est orné d'un motif floral et d'un placage d'or rose sélectif et est à l'effigie de la reine Elizabeth II, selon Susanna Blunt. Y figure également une marque spéciale composée de quatre perles et d'une double date, laquelle symbolise les quatre effigies de la Reine ayant orné les pièces canadiennes ainsi que la durée de son règne. Il n'existe que dix exemplaires de cette précieuse pièce.

Limitée à 25 exemplaires dans le monde, la pièce de 2 oz en platine pur sertie de diamants roses 2023 - Harmonie met en vedette une oeuvre de l'artiste Aries Cheung. Rehaussé d'un placage d'or rose sélectif, le motif au revers de la pièce est orné d'un cerisier en fleur serti de diamants roses de la mine Argyle (poids total d'environ 1,00 carat). L'avers, rehaussé d'un placage d'or rose sélectif et présentant un motif récurrent stylisé de fleurs de cerisier, est à l'effigie de la reine Elizabeth II, selon Susanna Blunt.

Les diamants ornant ces pièces ont été fournis par Crossworks Manufacturing Ltd., à Vancouver, et les ornements spéciaux dans lesquels ils sont sertis ont été fabriqués par Beverly Hills Jewellers à Richmond Hill, en Ontario. Manubois, fabricant d'emballages de bois de spécialité à Candiac, au Québec, a produit les magnifiques boîtes au fini piano dans lesquelles sont présentées les pièces.

On peut se procurer ces oeuvres numismatiques de la collection Opulence à la Maison de vente aux enchères Heffel ou les commander directement de la Monnaie en composant le 1-800-267?1871 au Canada, le 1-800-268?6468 aux États-Unis, ou en ligne à www.monnaie.ca/opulence.

Des images et une vidéo de ces spectaculaires pièces se trouvent ici.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle produit des pièces de collection primées, des produits d'investissement de premier ordre ainsi que les prestigieuses médailles pour les honneurs militaires et civils du Canada. En tant qu'affineur certifié « bonne livraison » par la LBMA et la COMEX, la Monnaie offre aussi une gamme complète de services d'affinage de l'or et de l'argent de première qualité. Organisation qui s'efforce de mieux prendre soin de l'environnement, de favoriser des milieux de travail sécuritaires et inclusifs et d'avoir une incidence positive dans les collectivités où elle exerce ses activités, la Monnaie intègre des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans tous les aspects de ses activités.

Pour en savoir plus sur la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur LinkedIn, Facebook, et Instagram.

À propos de la Maison de vente aux enchères Heffel

Depuis 1978, la Maison Heffel rassemble des collectionneurs passionnés du monde entier autour d'oeuvres d'art exceptionnelles, à l'occasion de ventes totalisant à ce jour 750 millions de dollars. Les bureaux de la Maison Heffel à Toronto, Vancouver, Montréal, Ottawa et Calgary accueillent l'équipe de spécialistes de l'art la plus expérimentée au Canada, qui offrent un service à la clientèle de qualité supérieure aux vendeurs comme aux acheteurs du monde entier.

