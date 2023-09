Agrandissement du toit vert du Palais des congrès de Montréal : une initiative florissante pour l'agriculture urbaine et la recherche





MONTRÉAL, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Après un an de travaux, le Palais des congrès de Montréal annonce la réouverture de son toit vert avec une expansion majeure de ses installations dédiées à l'agriculture urbaine et à la recherche. Avec une superficie impressionnante de 35 000 pieds carrés (3 250 mètres carrés), cette initiative reflète l'engagement continu du Palais à promouvoir des pratiques durables et à contribuer au verdissement de Montréal.

Reconnu internationalement depuis son ouverture en 2011 à l'occasion du Sommet mondial Écocité, le toit vert du Palais des congrès de Montréal est devenu l'une des plus importantes vitrines d'expérimentation et de promotion de l'agriculture urbaine au Québec en 2016, grâce aux projets novateurs menés par l'équipe du Laboratoire sur l'agriculture urbaine (AU/LAB), dont Éric Duchemin, son directeur scientifique, et Noémie Roy, responsable des cultures.

De nombreuses améliorations ont été apportées au toit vert à l'occasion de cette rénovation, parmi lesquelles l'optimisation du système de drainage, l'instauration d'un accès universel, et la mise en place d'une couverture de toit spécialement conçue pour les toits verts. Avec une superficie accrue de 15 000 pieds carrés (1 400 mètres carrés) et un système d'irrigation amélioré, le toit vert offre aujourd'hui une configuration idéale pour accueillir de nouveaux projets et continuer à faire rayonner Montréal en tant que pôle de recherche en agriculture urbaine. Il constitue également une vitrine pour l'essaimage des toits verts à Montréal et au Québec.

De la recherche et des projets à portée sociale

Pour cette première saison de redémarrage du toit vert, les efforts se portent essentiellement sur le travail du sol, traité avec des engrais verts pour renforcer sa fertilité et irrigué stratégiquement par un système géré par intelligence artificielle, qui assure des conditions de croissance optimales. Une prairie mellifère a également été spécialement aménagée pour accueillir les quelque 50 000 abeilles d'une ruche installée par Alvéole. Cette initiative contribue non seulement à la protection de l'environnement, mais permet également de créer un habitat pour les insectes indigènes. La récolte du miel vient d'être effectuée, et d'autres moments forts de la saison sont à retenir, telles la vendange des quelque 70 pieds de vigne installés par Vignes en ville et la plantation de la première safranière montréalaise, en partenariat avec Emporium Safran Québec.

En parallèle à la recherche en agriculture urbaine, le toit vert accueille un projet social initié par Éric Duchemin : un partenariat avec l'organisme communautaire du Centre social d'aide aux immigrants (CSAI) permettant de fournir des légumes cultivés sur le toit aux réfugiés hébergés à la Maison Marie-Gérin-Lajoie. Chaque lundi, des personnes réfugiées et migrantes prennent part à l'entretien du jardin et effectuent la récolte de légumes qu'elles emportent avec elles. Grâce à cette initiative, qui participe au dynamisme de l'espace végétalisé du Palais, les nouveaux arrivants peuvent découvrir de nouvelles variétés ou reconnaître des légumes leur rappelant leur terre natale. Cette initiative contribue également à favoriser les rencontres et à briser l'isolement. Au total, une centaine de personnes réfugiées et migrantes bénéficieront du projet cette année.

Pour cette saison de réouverture du toit, AU/LAB a également proposé un projet pilote de jardin communautaire pour le personnel du Palais des congrès. Dix lots de trois mètres carrés ont été mis à la disposition des dix jardinier.ères en herbe volontaires pour cultiver leurs propres aliments frais et profiter d'un environnement verdoyant au coeur de leur lieu de travail, tout en bénéficiant des conseils avisés et professionnels de l'équipe d'AU/LAB.

Participer au rayonnement de Montréal en agriculture urbaine

La collaboration internationale est au coeur de la démarche d'AU/LAB, et se traduit par des partenariats établis avec l'Université de Liège (Belgique) et avec l'école d'ingénieurs JUNIA basée à Lille (France). La saison 2024 promet elle aussi son lot d'expérimentations passionnantes, avec notamment des tests de gestion de la fertilité des sols en collaboration avec la compagnie française Alia-Terra (DS Instruments). Éric Duchemin espère pouvoir mettre en place plusieurs autres projets de recherche. De plus, la ferme maraîchère - environ 1 500 pieds carrés (140 mètres carrés) - devrait produire plusieurs dizaines de tonnes de fruits et légumes destinés aux restaurateurs ou à la transformation en condiments.

La collaboration avec AU/LAB et ses différents partenaires - dont Vignes en Ville, CSAI et DS Instruments - pour réaliser ces projets ambitieux démontre l'engagement continu du Palais des congrès de Montréal envers l'innovation, la durabilité et le renforcement de la communauté. Une orientation en parfaite adéquation avec le titre honorifique de capitale mondiale de l'agriculture urbaine attribué à Montréal dans le rapport La place de Montréal parmi les grandes villes d'agriculture urbaine : Une étude comparative entre dix villes au Canada, aux États-Unis et en Europe, publié par l'Office montréalais de la gastronomie le 24 août dernier. Une place largement attribuable à la grande diversité des initiatives sociales, au dynamisme de l'écosystème des fermes urbaines et au caractère innovant des acteurs du mouvement de l'agriculture urbaine montréalaise.

Citations

« Cette ferme urbaine sur le toit du Palais des congrès de Montréal est un espace unique, qui nous permet de mener des recherches, d'expérimenter de nouvelles technologies et de faire pousser de nouveaux légumes. En plus de générer un impact environnemental et social, elle favorise la reconnaissance de l'agriculture urbaine en tant que marqueur de la gastronomie montréalaise et contribue à la transition écologique de la ville. » - Éric Duchemin, directeur scientifique du Laboratoire sur l'agriculture urbaine AU/LAB

« La rénovation et l'agrandissement de notre toit vert reflètent le ferme engagement du Palais envers le développement durable et l'innovation. À travers cet espace dédié à la recherche et animé par la passion et le dynamisme d'Éric Duchemin et de l'équipe d'AU/LAB, nous cultivons une vision audacieuse qui favorise le rayonnement international de Montréal en agriculture urbaine. Ce projet est aussi un terreau fertile pour les initiatives à portée sociale, un autre aspect qui nous tient particulièrement à coeur. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

À propos du Palais des congrès de Montréal

Centre de solutions créatives, vitrine du savoir-faire et du savoir-être montréalais, le Palais des congrès de Montréal fait rayonner les événements d'envergure qu'il accueille depuis 1983. Générant d'importantes retombées économiques, sociales et intellectuelles, il encourage l'innovation et agit à titre de vecteur de progrès pour la métropole et le Québec. Le Palais se veut résolument engagé envers le développement durable et multiplie les initiatives concrètes et novatrices pour en faire un élément central de son développement des affaires. Bénéficiant d'un taux de satisfaction client parmi les plus élevés au monde, le Palais contribue activement au rayonnement international de Montréal, la ville accueillant le plus d'événements internationaux dans les Amériques pour la sixième année consécutive. congresmtl.com.

À propos du Laboratoire sur l'agriculture urbaine (AU/LAB)

Le Laboratoire sur l'agriculture urbaine (AU/LAB) est une organisation de recherche, de formation, d'innovation et d'intervention en agriculture urbaine. Organisme à but non lucratif, AU/LAB documente le mouvement de l'agriculture urbaine tout en soutenant les acteurs responsables de son dynamisme : pour des villes résilientes, innovantes et engagées dans le développement d'un système alimentaire durable et d'une économie circulaire. AU/LAB active des projets-pilotes, des espaces et des territoires pour le développement d'une agriculture urbaine diversifiée. Depuis sa création en 2009, son équipe multidisciplinaire documente, soutient et active l'innovation en agriculture urbaine à travers l'accompagnement de municipalités, d'organismes et d'entreprises en plus de créer des programmes de transfert de connaissances. au-lab.ca.

