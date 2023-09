Le gouvernement du Canada lance le processus de sélection pour les postes de président et de membres du conseil d'administration de la Société canadienne d'hypothèques et de logement





OTTAWA, ON, le 7 sept. 2023 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé aujourd'hui qu'un processus de sélection était en cours afin de pourvoir les postes de président et de cinq membres du conseil d'administration de la SCHL.

Le gouvernement du Canada recherche des candidatures de personnes qualifiées, diversifiées et talentueuses pour occuper ces postes. Les personnes intéressées sont invitées à prendre connaissance des avis d'offre de participation et à soumettre leur candidature avant le 10 octobre, date à laquelle le processus d'examen commencera. Le gouvernement s'engage à ce que les processus de sélection des personnes nommées par le gouverneur en conseil soient ouverts et transparents, afin de renforcer la confiance dans la démocratie canadienne et d'assurer l'intégrité de ses institutions publiques.

Ce processus encourage les candidatures de personnes ayant une expérience de leadership au niveau de la haute direction d'une organisation du secteur privé ou public, une expérience au sein d'un conseil d'administration, ainsi qu'une connaissance du secteur du logement et des différents marchés et modèles dans l'ensemble du Canada. Le processus s'adresse également aux personnes ayant une expérience dans le domaine du développement ou du financement immobilier et des services financiers en rapport avec les activités de logement commercial. Les candidats idéaux sont également capables de dialoguer avec les intervenants.

Les avis relatifs aux postes à pourvoir ont été publiés et les candidatures pour ces postes peuvent être soumises sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil du gouvernement du Canada, Président et membres du conseil.

« En trouvant les bons candidats pour siéger au conseil d'administration de la SCHL, nous pourrons poursuivre l'important travail de la SCHL qui consiste à améliorer l'accès des Canadiens à des logements abordables, sûrs et accessibles à tous. Les candidats retenus joueront un rôle déterminant dans l'exécution du mandat de la SCHL et dans la poursuite des travaux de notre gouvernement visant à concrétiser les priorités du Canada en matière de logement. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Les candidats retenus seront responsables du respect du mandat du conseil d'administration, tel qu'on le définit dans la Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement .

. La nomination du président et des membres du conseil d'administration de la SCHL suit le processus et les procédures d'approbation du gouverneur en conseil (GC). À l'exception des deux membres d'office du conseil d'administration et du président, qui est nommé par le gouverneur en conseil, les membres du conseil d'administration de la SCHL sont nommés par le ministre, sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, pour un mandat à temps partiel d'une durée maximale de quatre ans, à titre amovible.

L'avis de candidature garantit que les candidats retenus seront sélectionnés dans le cadre d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite.

Le gouvernement du Canada s'engage à respecter l'équité en matière d'emploi et à créer au sein de ses organisations une main-d'oeuvre qualifiée qui soit représentative de la société canadienne.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement :

La SCHL contribue à la stabilité du marché du logement et du système financier, soutient les Canadiens dans le besoin et fournit des études et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs canadiens et au secteur canadien du logement. La SCHL a pour objectif de veiller à ce que tous les Canadiens puissent se procurer un logement qui réponde à leurs besoins.

