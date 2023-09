LANCEMENT DU PARFUM TUMI 19 DEGREE





CONÇU POUR DÉPASSER TOUTES LES LIMITES

NEW YORK, 7 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, TUMI, la principale marque internationale de voyage et de style de vie, présente sa dernière innovation en matière de parfums de luxe pour hommes, TUMI 19 Degree. Inspiré par la performance et la précision de la collection 19 Degree Aluminum, icône instantanée de la marque, ce parfum est né d'un désir insatiable de découverte, de design et d'innovation. TUMI 19 Degree offre une expérience sensorielle unique, conçue pour résister à tout ce que la vie lui réserve. Grâce à nos technologies brevetées de longue durée, TUMI 19 Degree repousse les limites de l'exploration de nouveaux matériaux pour créer le summum de l'excellence.

« Nous sommes ravis de dévoiler le parfum TUMI 19 Degree, qui élargit notre portefeuille de parfums à un total de sept senteurs exquises », a déclaré Victor Sanz, directeur de la création chez TUMI. « Le flacon au design complexe reflète les mêmes principes esthétiques que ceux de notre collection de voyage emblématique 19 Degree : un mélange harmonieux de force et de fluidité, parfaitement adapté à tous vos déplacements ».

TUMI 19 Degree est un parfum audacieux aux senteurs d'ambre, de bois et de cuir qui révèle sa nature séduisante au fur et à mesure que des ingrédients de qualité s'entremêlent et s'opposent puissamment. Interprétant la masculinité sublime à travers des notes sophistiquées et revitalisantes, TUMI 19 Degree exprime simultanément une aura d'intensité et de vibration. Le parfum s'ouvre sur des notes de bergamote et de thym, juxtaposées à un safran exotique et ardent pour un contraste ultime et immédiat. Un coeur addictif émerge avec des notes de framboise noire intrigante et juteuse, et de daim accrocheur, enveloppées par la fraîcheur boisée de l'eau de bouleau. Au fur et à mesure que le parfum s'assèche, les notes de cuir sensuel défient vos perceptions olfactives lorsqu'elles se mêlent à la chaleur intense du bois de santal et du musc noir, révélant ainsi la puissance riche et irrésistible de sa signature.

Notes de parfum de TUMI 19 Degree

Notes de tête : bergamote, safran, thym

Notes de coeur : framboise noire, daim, eau de bouleau

Notes de fond : cuir, bois de santal, musc noir

Pour fêter le lancement, TUMI fera voyager son parfum dans le monde entier, avec dix influenceurs basés à New York, jusqu'à Londres pour un dîner de presse intime et une soirée de lancement, en tant que partenaire officiel de la London Fashion Week.

Le flacon de 100 ml de TUMI 19 DEGREE est vendu au prix de 175 dollars sur TUMI.com , dans les magasins TUMI et chez certains détaillants dans le monde entier. Visitez TUMI.com et suivez @TUMITravel pour plus d'informations.

À PROPOS DE TUMI

Depuis 1975, TUMI crée des produits de luxe de classe mondiale pour les affaires, les voyages et la performance, conçus pour améliorer, simplifier et embellir tous les aspects de la vie lors des déplacements. Alliant une fonctionnalité sans faille à un esprit d'ingéniosité, nous nous engageons à faciliter les voyages en tant que partenaire à vie des personnes qui se déplacent et fabriquent des objets en poursuivant leurs passions. Pour en savoir plus sur TUMI, consultez TUMI.com . TUMI et le logo TUMI sont des marques déposées de Tumi, Inc. © 2023 Tumi, Inc.

À propos de The Fragrance Group

The Fragrance Group a été créé pour être le distributeur exclusif aux États-Unis d'un groupe sélectionné de parfums de prestige. Nous sommes les fiers licenciés de TUMI, Christian Siriano Perfumes et Thalia Sodi Fragrances, le distributeur mondial de Banana Republic et le distributeur américain de Tiziana Terenzi, Lalique Parfums, Nishane et Tous. En outre, depuis septembre 2022, nous sommes les fiers fondateurs de notre toute première marque de parfum, MIND GAMES. Visitez so-avant-garde.com et @fragrancegroup sur Instagram, Facebook et Twitter pour plus d'informations.

7 septembre 2023 à 09:32

