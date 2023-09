Cogeco annonce la nomination de Tim Dinesen à titre de premier vice-président et chef de la direction technologique





MONTRÉAL, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Cogeco inc. (TSX: CGO) et Cogeco Communications inc. (TSX: CCA) sont heureuses d'annoncer la nomination de Tim Dinesen au poste de premier vice-président et chef de la direction technologique, une nomination qui entrera en vigueur le 11 septembre 2023. Il se joindra à l'équipe de direction au siège social à Montréal.

« L'impressionnante feuille de route de Tim, sa vaste expérience dans les télécommunications et sa passion pour les technologies font de lui le candidat idéal pour ce poste hautement stratégique chez Cogeco alors que nos activités se transforment et que le numérique est de plus en plus ancré dans nos opérations. », a indiqué monsieur Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco inc. et de Cogeco Communications inc. « Dans ce rôle, il fera évoluer la stratégie de Cogeco en matière de technologies et d'innovation et dirigera le déploiement de technologies émergentes. Je suis très heureux qu'il se joigne à nous et qu'il contribue au leadership de Cogeco dans le secteur des télécommunications et des médias. »

Outre le travail de consultant qu'il effectuait jusqu'à récemment, il a assumé des rôles de direction, entre autres, chez Xplornet, Canadian Tire et Bell Canada. Durant sa carrière, il a acquis une vaste expérience des réseaux à large bande, des technologies de l'information, de la mobilité et des opérations clients au Canada ainsi qu'aux États-Unis.

Monsieur Dinesen est titulaire d'un doctorat en chimie physique de l'Université McGill ainsi que d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Queen's.

À PROPOS DE COGECO INC.

Enracinée dans les communautés qu'elle dessert, Cogeco inc. est une force concurrentielle en pleine croissance dans le secteur des télécommunications en Amérique du Nord, desservant 1,6 million de clients résidentiels et d'affaires. Sa filiale Cogeco Communications inc. fournit des services Internet, de vidéo et de téléphonie dans les provinces du Québec et de l'Ontario ainsi que dans treize États des États-Unis par le biais de ses unités d'affaires Cogeco Connexion et Breezeline. Par l'entremise de Cogeco Média, Cogeco possède et exploite, principalement au Québec, 21 stations de radio ainsi qu'une agence de presse. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CGO). Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont également inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

Renseignements :

Youann Blouin

Directeur, Relations médias et communications stratégiques

Cogeco Communications inc.

[email protected]

SOURCE Cogeco inc.

7 septembre 2023 à 08:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :