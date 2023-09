/R E P R I S E -- Avis aux médias - Inauguration du Corridor écologique du grand Sud-Ouest/





MONTRÉAL, le 6 sept. 2023 /CNW/ - Le maire du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais, invite les représentant(e)s des médias à l'inauguration du Corridor écologique du grand Sud-Ouest, un projet de 2,6 M$, découlant du budget participatif de la Ville de Montréal.

Il s'agit d'un nouveau concept d'aménagement circulaire qui permet de bonifier les espaces verts sous-utilisés dans Le Sud-Ouest. Le Corridor écologique du grand Sud-Ouest relie les quartiers Saint-Paul et Émard à l'arrondissement LaSalle grâce à la création d'îlots de biodiversité. Le Corridor est ponctué de panneaux signalétiques et éducatifs permettant d'en apprendre plus sur différents thèmes liés à la transition écologique.

Date : le jeudi 7 septembre 2023

Heure : de 16 h à 17 h

Lieu : 5990, rue Drake

(sur la terrasse du chalet du parc De La Vérendrye)

Remis le lendemain en cas de pluie.

7 septembre 2023 à 08:00

