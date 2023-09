Lancement des Récompenses Étoiles Subway(MD), un nouveau programme de fidélisation offrant plus de points plus de façons de gagner et, bien sûr, plus de sandwichs





Dans l'ensemble de l'Amérique du Nord, les amoureux du sandwich se sentiront comme des vedettes à compter du 9 septembre.

TORONTO, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Subway a dévoilé aujourd'hui ses Récompenses Étoiles, un programme de fidélisation rajeuni qui sera inauguré le 9 septembre au Canada, aux États-Unis et à Porto Rico. Nouveau et amélioré, ce programme offre aux clients de Subway une expérience « étoile » grâce à un plus grand nombre de façons d'obtenir des points, à plus d'avantages offerts et à des possibilités accrues d'obtenir des récompenses en gravissant les niveaux - Pro, Capitaine et Légende*. Les clients obtiennent des points en commandant leurs sandwichs favoris dans les restaurants Subway, sur Subway.ca et dans l'application Subway.

Les Récompenses Étoiles remplacent le programme Mon Subway RécompensesMD. Les 30 millions de membres de ce programme en Amérique du Nord seront automatiquement inscrits aux Récompenses Étoiles, leurs jetons non utilisés étant alors convertis en points, ce qui leur permettra de commencer à gravir les échelons et à bénéficier des avantages les plus élevés du nouveau programme. Les nouveaux membres recevront une prime de 250 points pour leur adhésion**.

« Les fans de Subway sont les meilleurs au sein de l'industrie de la restauration rapide; pour les remercier de leur loyauté, nous leur offrons le traitement « étoile » en tant que membre du nouveau programme, a déclaré Mike Kappitt, dirigeant principal, Opérations et information de Subway. Les concepteurs de notre programme rajeuni se sont appuyés sur la rétroaction des consommateurs pour créer la meilleure expérience qui soit. Les Récompenses Étoiles permettent à nos clients d'obtenir plus de ce qu'ils aiment de Subway, ainsi que quelques surprises, de sorte que chacun d'eux se sent comme une étoile et revient plus souvent nous voir pour déguster ses sandwichs favoris. »

Les nouveautés apportées par Subway comprennent une plus grande facilité pour les clients à s'inscrire, à obtenir et à échanger des points, ainsi qu'à passer du niveau Pro au niveau Légende. En plus de bénéficier de sandwichs distinctifs irrésistibles et de compléments à leurs repas, les membres de niveau Capitaine et Légende pourront bientôt obtenir des articles Subway spéciaux et des avantages réservés aux membres VIP :

Pro - niveau initial, dépenses annuelles de moins de 200 $

- niveau initial, dépenses annuelles de moins de 200 $ Prime de 250 points aux nouveaux membres pour leur adhésion



10 points par dollar dépensé (achats admissibles)



5 % de points en prime pour les commandes mobiles



Offres exclusives, jours de points en prime et défis d'obtention de points



Récompenses offertes aux anniversaires de naissance et d'adhésion

Capitaine - dépenses annuelles de 200 $

- dépenses annuelles de 200 $ Tous les avantages du niveau Pro



Récompenses plus grandes offertes aux anniversaires de naissance et d'adhésion



10 % plus de points par dollar dépensé (achats admissibles)



Jours supplémentaires de points en prime



Accès à la boutique exclusive d'articles Subway

Légende - dépenses annuelles de 400 $

- dépenses annuelles de 400 $ Tous les avantages du niveau Capitaine



Récompenses encore plus grandes offertes aux anniversaires de naissance et d'adhésion



20 % plus de points par dollar dépensé (achats admissibles)



Croustilles gratuites le vendredi moyennant un achat



Encore plus de jours de points en prime



Offres réservées aux membres VIP - à venir bientôt

Pour vous inscrire au nouveau programme Récompenses Étoiles Subway, utilisez l'application Subway ou, dans les restaurants, entrez votre numéro de téléphone à la caisse enregistreuse à compter du 9 septembre. Vous trouverez les renseignements complets sur les Récompenses Étoiles et les avantages du nouveau programme de fidélisation de Subway sur le site Subway.ca/récompenses.

* Le programme Récompenses Étoiles SubwayMD est offert dans les restaurants participants. On ne peut pas obtenir de points pour les commandes de livraison par des tiers, les commandes de traiteur ezCater ou les achats de cartes-cadeaux.

**Nouveaux membres seulement. Aucun achat requis. Les points en prime seront automatiquement ajoutés à votre compte Récompenses Étoiles SubwayMD. Il peut s'écouler jusqu'à 72 heures avant que les points n'apparaissent dans votre compte.

