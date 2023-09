Bilan de la mission commerciale en Europe - Le ministre André Lamontagne inspiré dans son engagement envers un secteur bioalimentaire prospère et durable au Québec





QUÉBEC, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, est très satisfait de la mission commerciale à laquelle il a pris part en Europe. Elle a alimenté le positionnement stratégique du secteur bioalimentaire québécois pour accélérer sa progression vers les objectifs d'accroître la promotion des entreprises et la mise en marché des produits d'ici.

Les nombreuses rencontres économiques et politiques effectuées pendant cette mission auront pour effet de renforcer la collaboration avec des pays européens innovants pour trouver des solutions aux défis du secteur.

La mission du ministre Lamontagne s'inscrit dans la volonté du gouvernement de favoriser, à l'aube du renouvellement de la politique bioalimentaire du Québec, des coopérations technologiques et scientifiques pour une agriculture plus durable.

Citation

« C'est toujours avec fierté que je représente le secteur bioalimentaire du Québec à l'étranger. Un accompagnement soutenu sur les marchés internationaux est une priorité pour notre gouvernement. Nos produits ont une excellente réputation, et la qualité de nos liens politiques et économiques avec l'Europe contribue à y accentuer leur présence. Alors que je constate une grande similarité dans les défis actuels en agriculture entre l'Europe et le Québec, je reviens ici inspiré par leur mobilisation pour répondre aux défis environnementaux du secteur. Le Québec est engagé à agir pour une agriculture pérenne et plus durable et doit continuer à innover pour accélérer sa transition. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

Au cours de sa mission, le ministre s'est arrêté en France , en Belgique et aux Pays-Bas. En France , il a rencontré les dirigeants du Groupe Le Duff (Rennes), groupe industriel qui investit au Québec dans les installations de Bridor, visité le Centre mondial de l'innovation Roullier ( Saint-Malo ) et échangé avec le ministre français de la Souveraineté alimentaire, M. Marc Fesneau. Le ministre Lamontagne a rencontré les détaillants alimentaires Costco France et Espagne de même qu'Auchan pour positionner l'offre québécoise et aborder les questions de commercialisation dans un contexte international.

En Belgique, le ministre a visité la plus grande ferme urbaine maraîchère et aquaponique de l'Europe, BIGH, les entreprises de pointe en serriculture Agrotopia et Kubo, en plus de discuter avec l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité (Apaq-W). Ces rencontres ont permis de parler d'économie circulaire, d'innovation technologique en pisciculture et en serriculture ainsi que des meilleures pratiques en circuit court et en promotion des produits locaux. Invité d'honneur, le ministre a inauguré au nom du Québec la Foire agricole de Battice avec le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, M. Pierre-Yves Jeholet, et y a remis des prix à de jeunes éleveurs québécois.

Pour conclure la tournée, le ministre Lamontagne a rencontré le vice-premier ministre et ministre de l'Agriculture de Belgique David Clarinval, le vice-président et ministre de l'Agriculture de la Wallonie Willy Borsus, le président de la Commission de l'agriculture du Parlement wallon Eddy Fontaine et de hauts responsables au ministère flamand de l'Agriculture et au ministère néerlandais de l'Agriculture afin de renforcer les liens de coopération.

L'Union européenne (UE) est un territoire de 27 États membres avec une population de 448 millions d'habitants. Elle constitue un vaste marché d'exportation pour l'industrie bioalimentaire québécoise. En 2022, les exportations bioalimentaires du Québec vers l'UE étaient estimées à 813 millions de dollars.

En 2022, la valeur des exportations bioalimentaires du Québec a atteint 11,4 milliards de dollars, avec une croissance de 11 % par rapport à l'année précédente.

La Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde vise à accroître de 6 milliards de dollars les exportations bioalimentaires internationales du Québec, pour atteindre 14 milliards de dollars en 2025.

