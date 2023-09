MeEat sélectionne Centric PLM pour l'accompagner dans la révolution de l'alimentation végétale





La start-up finlandaise de la food tech conclut un partenariat avec Centric Software pour soutenir l'innovation, fluidifier les processus et optimiser la collaboration.

CAMPBELL, Californie, 7 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Centric Software® , leader du marché de la gestion du cycle de vie des produits (PLM), annonce son partenariat avec MeEat, start-up technologique finlandaise spécialisée dans les aliments d'origine végétale. Centric Software offre des solutions métiers innovantes conçues pour la planification, la conception, le développement, l'approvisionnement et la distribution de produits ? vêtements, chaussures, équipements de sport, meubles, accessoires de décoration, produits de beauté, alimentation et boissons, articles de luxe... ?, capables de permettre aux entreprises d'atteindre leurs objectifs stratégiques et opérationnels de transformation digitale.

Créée en 2020, MeEat Food Tech est une start-up spécialisée dans l'alimentation d'origine végétale à la mission inspirante : concevoir les meilleurs produits d'origine végétale et accompagner l'industrie de la viande dans sa transition vers la production d'aliments d'origine végétale. Issue d'une entreprise finlandaise de transformation de viande, Pouttu, MeEat est une société indépendante. Sa marque MUU domine le marché finlandais.

MeEat a lancé de nouveaux produits en grandes surfaces destinés à remplacer facilement la viande dans les plats et les recettes du quotidien, sans pour autant sacrifier la saveur et la texture de la viande. À ce jour, l'entreprise a lancé une cinquantaine de produits sur le marché dans différentes sous-catégories, notamment les saucisses, la charcuterie et les plats préparés. Dans sa quête permanente d'innovation, l'entreprise a fait de la fève fermentée le nouvel ingrédient vedette de ses plats d'origine végétale. Cette légumineuse reconnue pour ses propriétés durables et sa richesse en protéines nécessite une moindre transformation industrielle par rapport aux ingrédients de base traditionnels.

Visant le renforcement de sa position sur le marché et la croissance internationale, l'équipe de MeEat ? réduite, mais dotée d'une grande agilité ?, était déterminée à rationaliser ses processus d'innovation et à prendre le contrôle de ses données.

« Nous cherchions une solution capable de tout consigner dans un seul et unique emplacement pour accélérer et fluidifier nos processus d'innovation », déclare Janna Oksanen, responsable projet PLM de MeEat. « L'intégralité de notre portefeuille et des données de développement de nos nouveaux produits est aujourd'hui dispersée dans de nombreux emplacements et stockée dans une multitude de formats, et la quantité de travail manuel réalisée par les équipes est telle, que celles-ci perdent beaucoup de temps, avec un risque d'erreurs accru. »

Déterminée à accélérer l'innovation, à fluidifier la collaboration et à atténuer la frustration ressentie par les membres de l'équipe, MeEat s'est lancée dans la recherche de sa toute première solution de gestion du cycle de vie des produits (PLM).

« Nous avons choisi Centric Software comme partenaire pour son expertise du développement de plateformes et sa compréhension parfaite des besoins du secteur des produits à rotation rapide », confie J. Oksanen. « La souplesse de configuration et les fonctionnalités de Centric PLMTM surpassent celles des autres solutions, et la disponibilité des membres de l'équipe Centric aux heures de bureau classiques simplifiera la collaboration. Le projet couvrira notre portefeuille complet, soit plus de 50 UGS, notre marque MUU et quelques autres de nos marques blanches et de nos marques partenaires. » Lire le communiqué complet.

