La journée « Un achat. Un don. » a lieu aujourd'hui en soutien à la Fondation pour les enfants le Choix du Président, pour aider à nourrir un million d'enfants

MONTRÉAL, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX: L) tient aujourd'hui la première édition de la journée « Un achat. Un don. » le 7 septembre prochain, en soutien à la Fondation pour les enfants le Choix du Président, qui gère le plus grand programme caritatif de repas en milieu scolaire au pays. Pour chaque achat effectué (certaines exceptions s'appliquent) dans les magasins Maxi, Provigo et Club Entrepôt, ou par l'entremise de PC Express aujourd'hui, l'entreprise fera un don de 1 $ à la Fondation pour les enfants le Choix du Président.

L'objectif de Loblaw, pour la journée « Un achat. Un don. », est de remettre 2 millions $ à la Fondation pour les enfants le Choix du Président, alors que 100 % des fonds aideront à nourrir les enfants dans les écoles, partout au pays.

Comment soutenir la Fondation pour les enfants le Choix du Président :

Magasinez chez Maxi, Provigo et Club Entrepôt, ou par l'entremise de PC Express aujourd'hui le 7 septembre, et l'entreprise fera un don de 1 $ à la Fondation pour les enfants le Choix du Président. 100 % des dons aideront à nourrir les enfants dans les écoles.

En tout temps, les clients peuvent faire un don à la Fondation pour les enfants le Choix du Président aux caisses libre-service dans les magasins ou en faisant un don en ligne à fondationpourlesenfantspc.ca.

Faites don de vos points PC Optimum à la Fondation pour les enfants le Choix du Président à l'adresse PCOptimum.ca.

La Fondation pour les enfants le Choix du Président a pour objectif de nourrir un million d'enfants chaque année d'ici 2025. Grâce au programme Enfants FORTSmidables, la Fondation pour les enfants le Choix du Président a rejoint plus de 840 000 enfants à l'échelle nationale en 2022, opérant dans 1 700 écoles partout au pays.

Citations :

« Depuis plus de 30 ans, les collègues, les clients, les employés et les partenaires d'affaires de Loblaw se réunissent pour soutenir la Fondation pour les enfants le Choix du Président, aidant ainsi à favoriser le bien-être des enfants », a déclaré Mark Wilson, Chef des ressources humaines chez Loblaw et Président du conseil de la Fondation pour les enfants le Choix du Président. « La population peut se joindre au mouvement pour aider à nourrir un million d'enfants en faisant simplement ce qu'ils font déjà... faire leur épicerie. »

« Nous sommes reconnaissants envers notre partenaire fondateur Loblaw et ses clients pour leur soutien », a souligné Lisa Battistelli, directrice générale, Fondation pour les enfants le Choix du Président. « Nous savons que les enfants qui souffrent de la faim s'absentent plus souvent de l'école, ont de la difficulté à se concentrer et éprouvent des niveaux d'anxiété plus élevés. Ce don nous aidera à nourrir encore plus d'élèves et à éliminer la faim, cet obstacle qui nuit à leur éducation. »

« Le programme Enfants FORTSmidables est la raison pour laquelle je peux offrir à tout élève qui en a besoin une façon de commencer sa journée avec le ventre plein », explique Jay Poitras, directeur de l'école publique Pauline Johnson à Burlington, en Ontario. « Le programme offre aux enfants un sentiment de sécurité; le fait de savoir qu'ils recevront des aliments nutritifs à l'école a pour effet d'alléger un énorme fardeau dans leur esprit. »

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée :

Les Compagnies Loblaw Limitée est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie, ainsi que le plus important détaillant et employeur privé au pays. Avec environ deux milliards de transactions chaque année dans son réseau inégalé de près de 2 500 magasins et options de commerce électronique à l'échelle nationale, Loblaw offre des produits alimentaires, des produits de pharmacie, des produits de beauté, des vêtements et des services financiers à ses clients par l'entremise de plusieurs des marques les plus populaires et dignes de confiance au Canada : le Choix du PrésidentMD, sans nomMD, LoblawsMD, Shoppers Drug MartMD/PharmaprixMD, No FrillsMD, Real Canadian SuperstoreMD, T&TMD, Joe FreshMD, PC ExpressMC et PC FinanceMD. Le programme de fidélisation de l'entreprise, PC OptimumMC, compte plus de 18 millions de membres et est l'un des programmes de récompenses les plus importants et les plus appréciés au Canada.

La raison d'être de Loblaw consiste à aider les Canadiens à vivre bien, vivre pleinement. Elle offre des aliments sains et abordables, en plus de rendre la santé, la beauté et le bien-être accessibles, l'épargne pour l'avenir, possible, et un style essentiel, réalisable.

À propos de la Fondation pour les enfants le Choix du Président (numéro d'organisme de bienfaisance : 86842 1546 RR0001)

Depuis 33 ans, la Fondation pour les enfants le Choix du Président s'est engagée à aider les enfants partout au Canada, et dans cette période, a contribué au bien-être de près de 7,7 millions d'enfants. Depuis 2018, l'organisme de bienfaisance s'est engagé à lutter contre la faim chez les enfants pour s'assurer que tous les enfants canadiens puissent vivre la vie qu'ils choisissent. La Fondation pour les enfants le Choix du Président exploite le plus grand programme alimentaire de bienfaisance au pays et son programme Enfants FORTSmidablesMC combine des repas et des collations ordinaires avec de l'éducation en matière de compétences alimentaires. L'ambition de l'organisme de bienfaisance est de nourrir un million d'enfants chaque année d'ici 2025.

Pour plus d'informations ou pour faire un don, visitez le site www.fondationpourlesenfantspc.ca

