AVIS AUX MÉDIAS - Le Conseil régional FTQ Bas-Saint-Laurent - Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine reçoit la présidente de la centrale, Magali Picard

RIMOUSKI, QC, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Le Conseil régional FTQ Bas-Saint-Laurent - Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine (CRFTQBSLGIM) invite les représentants des médias à un point de presse de la présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Magali Picard, du président du Conseil régional, Roger Harvey, et du conseiller régional de la FTQ, Yves-Aimé Boulay. Une rencontre avec des militants et militantes siégeant au Conseil régional suivra. L'événement se déroulera à l'Hôtel Rimouski - Centre des congrès à compter de 16 heures aujourd'hui.

Lors de cette rencontre, les dirigeants auront l'occasion de faire le point sur les principaux enjeux de la centrale pour la prochaine année, dont les négociations dans le secteur public, l'assurance-emploi et le dossier des travailleurs et travailleuses saisonniers (trou noir), la pénurie de logements et l'importance de la mobilisation.

« Il est temps d'avoir des politiques qui protègent notre monde en région! Ici, dans la région du Bas-Saint-Laurent - Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine, des milliers de travailleurs et de travailleuses occupent des emplois saisonniers en raison de la particularité des industries qui s'y retrouvent. Ce n'est pas normal qu'après des années de revendications pour une réforme de l'assurance-emploi, on ait encore des travailleurs et travailleuses qui se retrouvent plusieurs mois sans prestations gouvernementales! Il est plus que temps que ça se règle! », déclare la présidente de la FTQ, Magali Picard.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Point de presse de la présidente de la FTQ Date : 7 septembre 2023 Heure : 16 heures Où : Hôtel Rimouski - Centre des congrès

225, boul. René-Lepage Est Rimouski (Québec) G5L 1P2 Qui : La présidente de la FTQ, Magali Picard

