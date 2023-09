Threegun, une marque chinoise de vêtements, affiche son ambition internationale à un salon de la mode à Paris





Confiante dans la qualité de ses produits et dans son savoir-faire, Threegun, une marque chinoise de vêtements basée à Shanghai, n'a pas caché son ambition d'internationalisation, alors qu'elle présentait ses dernières collections au salon Who's Next, un événement réservé aux professionnels de l'industrie de la mode du monde entier qui s'est tenu à Paris au début du mois de septembre.

Threegun ("trois pistolets") doit son nom au fait que son fondateur, fan de tir sportif, a remporté trois compétitions de tir consécutives avant de créer la société en 1937, a expliqué Si Yehua, directrice générale adjointe du groupe Shanghai Longtou, propriétaire de la marque. "Cette passion pour le sport et la compétition se traduit dans l'esprit de Threegun : nous voulons être les meilleurs dans la promotion de ce qui est sain et à la mode".

Selon cette responsable, la marque est connue non seulement pour la haute qualité de ses produits, mais aussi pour son engagement en faveur de l'innovation. "Par example, nous avons développé des fibres antibactériennes respectueuses de l'environnement, et nous travaillons constamment à améliorer le confort de nos produits en s'appuyant sur les recherches en matière de biomécanique et des fonctionnalités du corp humain", a-t-elle indiqué, ajoutant que lors du salon à Paris, son entreprise présentait ses produits innovants les plus récents, les produits dont les designs répondent mieux aux besoins des consommateurs européens.

"Compte tenu de la différence de taille entre les Asiatiques et les Européens, nous adaptons la longueur, la tour de poitrine, la longueur de manches et d'autres mensurations de nos vêtements en se basant sur les données spécifiques de différentes régions", a expliqué Mme Si.

Elle noté que la marque avait obtenu des certifications de conformité aux normes environnementales de l'Union européenne (UE). "Nous utilisons des fibres naturelles, recyclées ou biodégradables. Nous continuons à investir dans la recherche pour optimiser le processus de nettoyage et de séchage afin d'économiser de l'eau et de l'énergie. Nous travaillons également de manière continue à augmenter la recyclabilité des matériaux".

"Nous avons une stratégie claire pour nous positionner sur le marché international", a affirmé Mme Si. "Nous avons ouvert une salle d'exposition en Belgique, ce qui constitue un point de départ pouvant nous permettre d'atteindre progressivement l'ensemble du marché européen."

