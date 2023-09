Insitu annonce une capacité cinétique pour l'Integrator UAS (systèmes aériens sans pilotes)





BINGEN, Wash, le 7 septembre 2023 /PRNewswire/-- Insitu, une filiale du groupe Boeing, a annoncé un programme de munitions pour son Integrator UAS, qui ajoute une capacité de frappe très prisée au choix de charges utiles inégalé de la plateforme et à une endurance de vol de premier plan 24h/24.

Insitu a collaboré avec plusieurs développeurs d'armes et des agences gouvernementales américaines pour permettre à l'Integrator de tirer des munitions miniatures de précision et de les guider vers leurs objectifs. Au cours du mois de septembre 2021, la variante RQ-21 Blackjack de l'Integrator a tiré avec succès diverses charges utiles cinétiques inertes pour un programme de test de l'US Navy. Des essais de munitions supplémentaires sont toujours en cours.

« En se basant sur les événements mondiaux et l'évolution du champ de bataille moderne, les clients de Insitu exigent une capacité de frappe cinétique », a déclaré le Vice-président de Global Growth Abigail Denburg. Elle a ajouté « Pour répondre à cette demande, nous nous associons activement pour tester une variété de capacités cinétiques pour l'Integrator UAS, ce qui réduira le délai entre la détection et d'identification à l'exécution ».

La conception modulaire unique de l'Integrator lui permet de transporter plusieurs charges utiles au cours de la même mission. Il s'agit d'un petit drone de classe 1 de l'OTAN (drone du groupe 3 pour le DoD) qui transporte jusqu'à 25 % de son poids brut maximal au décollage sous forme de charges utiles réparties entre son nez, sa baie de charges utiles, ses deux plateaux à ailettes et ses deux points durs à ailettes. DoD Le nez est généralement équipé d'une parmi plusieurs tourelles de renseignements, de surveillance et de reconnaissance (RSR), tandis que la baie de charges utiles comporte généralement un radar à ouverture synthétique, un capteur d'imagerie de mouvement à grande distance, un capteur de surveillance maritime à grande distance, une charge utile de relais de communication ou l'une de plusieurs charges utiles de renseignement et de guerre électronique, qui peuvent être facilement échangées sur le terrain à l'aide d'outils courants. Chacune des munitions a été élaborée en tant que baies de charge modulaires et autonomes comprenant les armes et le système de gestion des magasins.

« Cette capacité modulaire s'appuie sur la conception unique de l'Integrator et permet à nos utilisateurs finaux de passer facilement d'une mission cinétique à une mission non cinétique », déclare Denburg.

Insitu présentera certaines de ces capacités au salon MSPO à Kielce, en Pologne, du 5 au 8 septembre, et au salon DSEI à Londres, en Angleterre, du 12 au 15 septembre.

Fort de trois décennies d'expérience, de plus de 3 500 drones fabriqués à ce jour et de plus de 1,4 millions d'heures de vol opérationnel, Insitu continue de fournir les capacités les plus avancées disponibles à notre clientèle mondiale dans plus de 35 pays à ce jour. Rendez-vous sur Insitu.com pour en savoir plus sur les petits drones de classe 1 de l'OTAN les plus capables, fiables et testés en combat au monde.

