Xinhua Silk Road : la porcelaine blanche de Dehua attire fortement l'attention internationale





BEIJING, 7 septembre 2023 /PRNewswire/ -- « Civilization are enriched by exchanges and mutual learning », une exposition visant à promouvoir la communication internationale s'est achevée récemment à Francfort, offrant aux Européens une rare occasion de découvrir la porcelaine blanche de Dehua.

Cette exposition présentait plus de 90 pièces de porcelaine blanche de Dehua, qui mettaient en valeur l'héritage culturel solide et les compétences exquises des céramistes de Dehua.

On apprend que les entreprises de céramique du comté de Dehua, dans la province de Fujian, à l'est de la Chine, ont également mené activement des échanges et des activités de coopération avec divers commerçants et acheteurs présents à l'exposition, afin de promouvoir davantage la compétitivité de l'industrie de la céramique de Dehua.

Selon les organisateurs, cette exposition est la première exposition de porcelaine de Dehua à l'étranger. Par la suite, Dehua organisera une série d'expositions dans six villes chinoises et 26 pays et régions où les échanges commerciaux sont fréquents, afin de renforcer les liens commerciaux et les échanges techniques et culturels entre Dehua et ses marchés cibles.

L'industrie de la porcelaine de Dehua a atteint son apogée sous les dynasties Ming et Qing, avec des siècles de développement et d'évolution. Elle est devenue remarquable dans l'histoire de la céramique mondiale et l'une des bases de production de porcelaine blanche en Chine.

