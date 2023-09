Xinhua Silk Road : Quanzhou, une ville ancienne de l'est de la Chine, insuffle une nouvelle vitalité aux sites du patrimoine mondial, attirant davantage de touristes





PÉKIN, 7 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Cela fait deux ans que « Quanzhou : emporium mondial de la Chine des Song et des Yuan » a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO le 25 juillet 2021, et plusieurs célébrations se sont récemment tenues à Quanzhou, dans la province du Fujian, dans l'est de la Chine.

Quanzhou était l'un des plus grands ports du monde le long de l'ancienne route maritime de la soie, en particulier durant la dynastie Song (960-1279) et la dynastie Yuan (1271-1368) ; à l'époque, de nombreux navires allaient et venaient jour et nuit pour le commerce. Des marchands du monde entier fabriquaient des statues et des temples dans la ville et priaient pour que les affaires soient florissantes. Au fil du temps, ces constructions ont fait de Quanzhou une ville diversifiée sur le plan architectural et dynamique.

Le bien culturel inscrit, comprenant 22 sites de bâtiments administratifs historiques, de bâtiments religieux et de statues tels que le pont de Luoyang et le temple de Fu Wen, illustre les contributions de la Chine à un commerce maritime mondial prospère.

Pour célébrer le deuxième anniversaire de l'intégration des sites de patrimoine culturel à la liste du patrimoine culturel mondial, des spectacles musicaux de Nanyin, un art de la scène musicale traditionnel dominant dans le sud du Fujian et l'une des formes musicales les plus anciennes en Chine, ont été mis en scène au temple de Fu Wen. Les chants Nanyin classiques, après une adaptation moderne, ont été joyeusement entonnés tout en conservant leurs mélodies rustiques et simples, animant l'architecture séculaire et recueillant des applaudissements nourris.

Ces représentations faisaient partie d'un événement spécial de la saison musicale qui s'est tenu de la fin juillet à la mi-août pour stimuler le développement de Quanzhou en tant que ville modèle sur le plan de la protection et l'utilisation du patrimoine mondial.

Yao Ying, initiateur de l'événement musical, s'attendait à ce que la combinaison de la musique, des arts et de la culture locale internationalisée mette en valeur l'inclusivité de Quanzhou, point de départ de l'ancienne route maritime de la soie.

Abritant des sites inscrits au patrimoine mondial connus dans le monde entier, Quanzhou connaît un tourisme en plein essor. Au premier semestre, la ville a accueilli un total de 38,16 millions de visiteurs touristiques nationaux et étrangers, en hausse de 49,4 % sur un an, avec des recettes touristiques atteignant les 43,18 milliards de yuans, en hausse de 60,8 % sur un an.

