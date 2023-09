Nominations du Conseil des ministres





QUÉBEC, le 6 sept. 2023 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Éducation

M. Dany Roy est nommé, à compter du 25 septembre 2023, sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation. M. Roy est sous-ministre adjoint au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Ministère de la Famille

M. Patrick Thierry Grenier est nommé, à compter du 18 septembre 2023, sous-ministre adjoint au ministère de la Famille. M. Grenier est sous-ministre associé au ministère de la Justice.

Mme Josée Lepage est nommée, à compter du 11 septembre 2023, sous-ministre adjointe au ministère de la Famille. Mme Lepage est sous-ministre adjointe au ministère de l'Éducation.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

Mme Catherine Cano est nommée, à compter du 2 octobre 2023, représentante du Québec au sein de la Délégation permanente du Canada auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, à Paris. Mme Cano est présidente et fondatrice de CanoVision inc.

Coroner

MM. Jean-François Bertrand, Jean-Francois Labadie et Nicolas Lutzenkirchen ainsi que Mme Audray Tondreau sont nommés coroners à temps partiel.

6 septembre 2023 à 17:54

