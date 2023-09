Séance d'information technique et conférence de presse concernant les feux de forêt 2023





OTTAWA, ON, le 6 sept. 2023 /CNW/ - Des représentants du gouvernement du Canada tiendront une séance d'information technique à l'intention des médias pour faire le point sur l'évolution de la saison des feux de forêt. Les journalistes auront la chance de poser des questions.

Jusqu'au début de la conférence de presse à 13 h HAE, tous les renseignements et les documents qui la concernent seront sous embargo.

Après la séance d'information, les membres des médias sont invités à une conférence de presse avec l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord et Michael McLeod, député des Territoires du Nord?Ouest.

Après l'annonce, les ministres Sajjan, Wilkinson, Hajdu, Boissonnault, Vandal et le député McLeod, répondront aux questions des médias.

1) Séance d'information technique (Téléconférence seulement)

Date : Jeudi 7 septembre 2023

Heure : 11 h 45 (HAE)

Les journalistes accrédités qui souhaitent participer à la séance sont priés de s'inscrire par courriel à l'adresse suivante : [email protected] . Les commentaires peuvent être attribués à leurs auteurs, et les documents seront fournis à l'avance aux journalistes inscrits. Nous encourageons les médias à se connecter 15 minutes avant le début de la séance.

2) Conférence de presse (en personne et par téléconférence)

Date : Jeudi 7 septembre 2023

Heure : 13 h (HAE)

Lieu : 144, rue Wellington, salle 200, Édifice Sir John A. Macdonald, Ottawa (Ontario)

(interprétation simultanée sera offerte)

Les médias qui souhaitent écouter la conférence par téléphone peuvent se connecter en utilisant les numéros ci-dessous. Nous encourageons les médias à se connecter 15 minutes avant le début de la conférence de presse.

Numéros d'appel des participants : 613-960-7518 / 1-866-805-7923

Code d'accès : 1049403#

La participation à la partie questions et réponses de cet événement est réservée aux membres accrédités de la Tribune de la presse qui participeront en personne. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse peuvent également contacter [email protected] pour demander un accès temporaire.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

6 septembre 2023 à 16:57

Communiqué envoyé leet diffusé par :