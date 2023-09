Deskhero.com Group AB présente un outil révolutionnaire pour l'assistance et la gestion de projets





Deskhero.com Group AB annonce le lancement en version bêta de Deskhero, une plateforme qui va révolutionner le support client et la gestion de projet.

Qu'est-ce qui rend Deskhero si unique ? Fini le temps où les réponses du support se répétaient. Avec Deskhero, une demande est cataloguée dès qu'elle reçoit une réponse. Les futures demandes similaires amènent l'IA à proposer des réponses en se basant sur les tickets précédents. En outre, la base de connaissances de Deskhero, le téléchargement de documents et la numérisation de sites web créent un écosystème de connaissances diversifié. Le résultat ? Des réponses pertinentes, provenant de différentes sources, sont fournies rapidement.

Caractéristiques essentielles :

Tickets : système de ticketing sophistiqué, soutenu par l'IA pour des réponses cohérentes et rapides. Base de connaissances : plus qu'une mémoire, c'est un outil de réponse dynamique de l'IA.AI Téléchargement de documents (manuels, politiques, etc.) pour permettre à l'IA d'extraire des informations pertinentes. Listes : gestion flexible des données, qui reflète les fonctions des tableaux de données, mais offre des possibilités de personnalisation supplémentaires.

Parmi les autres fonctionnalités figurent des domaines de messagerie personnalisables, le scraping de domaine pour l'apprentissage par l'IA, une barre de recherche basée sur l'IA et une API complète.

Pendant la phase bêta, Deskhero est gratuit. « Nous sommes convaincus que Deskhero va redéfinir la gestion du support et des projets. Nous invitons les utilisateurs à faire l'expérience de ce potentiel », déclare Jimmie Antonsson, CEO de Deskhero.

À propos de Deskhero : Deskhero offre un outil SaaS basé sur l'IA et conçu pour maximiser l'efficacité du support client. En accédant à une vaste base de connaissances, y compris les tickets déjà traités, la documentation et les données web, il promet aux entreprises d'économiser du temps et des efforts.

6 septembre 2023 à 16:40

