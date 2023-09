Suzanne Gyorgy rejoint Emigrant Bank Fine Art Finance en tant que partenaire afin d'en doper la croissance mondiale





Emigrant Bank Fine Art Finance (EBFAF), l'un des premiers fournisseurs de solutions innovantes de financement pour le monde de l'art, vient d'annoncer l'arrivée de Suzanne Gyorgy au sein de la société en tant que partenaire. Ces 14 dernières années, Suzanne Gyorgy était Directrice internationale du conseil et du financement en art chez Citi Private Bank. Chez EBFAF, elle aura la responsabilité principale d'étoffer le portefeuille de prêts de l'entreprise au niveau mondial et d'améliorer son offre de solutions financières sur mesure.

« Nous sommes enchantés d'accueillir Suzanne dans nos rangs. Professionnelle très respectée dont les compétences ne sont plus à prouver, elle renforcera à merveille notre équipe de professionnels talentueux dont la qualité de jugement, l'intégrité et l'expertise sans équivalent font d'EBFAF l'un des fournisseurs de solutions financières les plus appréciés du monde de l'art » a affirmé Andy Augenblick, cofondateur et président d'EBFAF. « La venue de Suzanne coïncide avec le début d'une nouvelle phase passionnante de l'évolution d'EBFAF. Nous élargissons actuellement notre couverture géographique et élaborons de nouvelles solutions pour permettre aux emprunteurs de saisir les opportunités qui se présentent dans un paysage de l'art toujours plus complexe ».

S. Gyorgy travaillera en rapport étroit avec l'équipe d'experts en financement de l'art d'EBFAF afin d'aider les emprunteurs à garantir et débloquer la liquidité associée aux grandes oeuvres d'art ainsi qu'aux grands crus, voitures anciennes, bijoux et autres objets de collection.

« Rejoindre Emigrant Fine Art Finance revêt pour moi l'opportunité palpitante de contribuer à la croissance et au succès d'une entreprise à l'avant-garde de la révolution du financement de l'art » a déclaré S. Gyorgy. « Je me réjouis d'évoluer aux côtés d'une équipe aussi talentueuse et suis impatiente de collaborer avec elle afin de proposer notre offre de services inégalée à un plus grand nombre de collectionneurs dans le monde entier ».

Plus tôt dans sa carrière, S. Gyorgy a été directrice du Morris Museum et de la PaineWebber (UBS) Art Gallery, et a commencé en tant qu'archiviste au Museum of Modern Art. Elle est diplômée des beaux-arts de l'Institut Pratt.

À propos d'Emigrant Bank Fine Art Finance :

Emigrant Fine Art Finance, fondé en 2005, compte parmi les principaux fournisseurs de solutions créatives de financement de l'art. La société propose des services financiers sur mesure ainsi que des solutions de planification successorale aux collectionneurs, galeries, marchands d'art et institutions. Fondée en 1861, Emigrant Bank est réglementée par la FDIC et fait partie des plus grandes banques privées des États-Unis.

