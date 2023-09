Avis aux médias - Etienne Grandmont et Sol Zanetti prennent part au 5 à 7 du Collectif Sauvetage pour le sauvetage du patrimoine agricole à Lévis et Beaumont





QUÉBEC, le 6 sept. 2023 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le député de Taschereau, Etienne Grandmont, et le député de Jean-Lesage, Sol Zanetti, prendront part au 5 à 7 d'information, de mobilisation et de réseautage organisé par le Collectif Sauvetage pour le patrimoine agricole à Lévis et Beaumont ce jeudi 7 septembre à 17h au Centre Regart, à Lévis.

Lors de cette activité, un court-métrage documentaire sera projeté, suivi d'une période de prises de parole. MM. Grandmont et Zanetti prendront la parole à cette occasion, et seront tous deux disponibles pour des entrevues sur place et par téléphone.

Horaire

17h00: Accueil

17h20: Mot de bienvenue

17h40: Projection du court-métrage documentaire de David Chaumel

17h50: Prises de parole

Marie-Hélène Deshaies, Table citoyenne Littoral-Est

Monique Gagnon , Voix citoyenne

, Voix citoyenne Catherine Avard , Protec-Terre

, Protec-Terre Gilles Dubois , Vigie citoyenne Port de Contrecoeur

, Vigie citoyenne Port de Étienne Grandmont et Sol Zanetti , députés de Taschereau et Jean-Lesage

18h30: Mot de la fin

Une pétition est en ligne sur le site de l'Assemblée nationale jusqu'au 12 septembre: https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-10289/index.html

AIDE-MÉMOIRE

Date: 7 septembre 2023 Heure: 17h00 à 19h00 Lieu: Centre Regart, 6018 Rue Saint-Laurent, Lévis

