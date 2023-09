Lanaudière : la population est invitée à participer à la Semaine de la municipalité 2023





JOLIETTE, QC, le 6 sept. 2023 /CNW/ - La ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, invite les citoyennes et citoyens de la région à participer à la Semaine de la municipalité, qui se tiendra du 10 au 16 septembre.

Cette semaine est l'occasion de mettre à l'avant-scène toute la créativité et tout le savoir-faire dont font preuve les acteurs du milieu municipal pour contribuer au bien-être de leur communauté, notamment par les services qu'ils offrent et les projets qu'ils déploient.

Des activités pour découvrir sa municipalité sous un nouvel angle

Pour l'occasion, des municipalités de la région ont organisé des activités pour aller à la rencontre des citoyennes et citoyens. En voici une liste :

12 septembre

Saint-Lin-Laurentides : Apaisement de la circulation par l'art à l'école du Carrefour-des-Lacs, à 16 h

15 septembre

Lavaltrie : Soirée reconnaissance des bénévoles (sur invitation seulement) à la Place du 350e, à 18 h

16 septembre

Lavaltrie : Symposium à la Place du 350 e , à 10 h

: Symposium à la Place du 350 , à 10 h Lavaltrie : Consécration du nouveau nom de la bibliothèque municipale, à 11 h

: Consécration du nouveau nom de la bibliothèque municipale, à 11 h Saint-Calixte : Salon des organismes et des services de Saint-Calixte au Centre d'art Guy St-Onge , de 10 h 30 à 15 h

: Salon des organismes et des services de au Centre d'art , de 10 h 30 à 15 h Joliette : Grand spectacle du 200e à la cathédrale, à 20 h

Une websérie mettant en vedette des municipalités du Québec

De plus, du 11 au 15 septembre, une websérie de quatre capsules vidéo animée par l'artiste, animatrice et productrice Marieme sera diffusée sur le compte YouTube et sur les plateformes sociales du Ministère. C'est dans un esprit de convivialité, pimenté d'une pointe de curiosité, que Marieme ira à la rencontre de personnes particulièrement intéressantes qui, par l'entremise de discussions autour de projets d'art public significatifs, permettront à l'auditoire d'en apprendre davantage sur plusieurs domaines d'activité du milieu municipal. Les oeuvres présentées, ainsi que la démarche des artistes, créeront des parallèles ingénieux entre l'art et la vie municipale. Quatre facettes de l'action des municipalités seront explorées :

Développement durable : Montréal et l'oeuvre Anamnèse 1+1 d'Alain-Martin Richard, installée au parc Frédéric-Back;

d'Alain-Martin Richard, installée au parc Frédéric-Back; Aménagement du territoire : Lac-Mégantic et son parcours de sculptures monumentales;

Sports et loisirs : Saint-Éphrem-de-Beauce et l'oeuvre Le haut vol de Paul Duval ;

de ; Vivre-ensemble : Québec et les oeuvres réalisées par des artistes qui représentent la diversité.

Citations :

« La région de Lanaudière fait preuve d'un dynamisme dont je suis particulièrement fière. Chaque année, les municipalités qui la composent déploient proactivité et ingéniosité pour améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens. C'est pourquoi je suis heureuse que l'on profite de la Semaine de la municipalité pour mettre en lumière les différents projets qui permettent aux municipalités de Lanaudière de se démarquer. »

Caroline Proulx, ministre responsable de la région de Lanaudière

« Partout au Québec, le milieu municipal fait preuve d'un dévouement quotidien pour offrir une meilleure qualité de vie aux citoyennes et citoyens. La Semaine de la municipalité est pour moi l'occasion de souligner l'apport des différents acteurs municipaux dans le développement de chaque collectivité. J'invite toute la population à s'engager davantage dans la vie municipale afin de participer à la création de milieux de vie toujours plus dynamiques. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

Faits saillants :

Pour connaître les activités de la Semaine de la municipalité à travers le Québec, visitez la page Web de l'événement, appelez votre municipalité ou suivez #SemaineMunicipalité2023 sur les médias sociaux.

Chaque jour de la semaine, une sous-thématique sera mise de l'avant, notamment sur les comptes Facebook et X du Ministère :

Lundi : Développement durable



Mardi : Aménagement du territoire



Mercredi : Services, employées et employés municipaux



Jeudi : Sports et loisirs



Vendredi : Vivre-ensemble

6 septembre 2023 à 15:16

