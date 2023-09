Les bornes de batterie estampillées Eaton offrent de meilleures performances en matière de cyclage énergétique et permettent de réduire le poids des véhicules électrifiés et à combustion interne.





La société de gestion intelligente de l'énergie Eaton a annoncé aujourd'hui que sa division Power Connections propose désormais des bornes de batterie estampées pour les véhicules électrifiés et à combustion interne, qu'il s'agisse de véhicules de tourisme ou de véhicules commerciaux sur route et hors route. Les bornes de batterie estampées d'Eaton offrent plusieurs avantages, notamment des performances de cycle d'énergie supérieures par rapport aux bornes moulées sous pression ou forgées, ainsi que des économies de poids variables en fonction de l'application.

« Chacune de nos bornes de batterie dépasse les normes de l'industrie et peut être personnalisée de manière unique selon les directives du client », a déclaré John Romain, directeur de la gestion des produits de la division Power Connections du groupe Mobility d'Eaton. « Nos technologies Power Connections s'appuient sur des décennies d'expérience dans la conception de composants électriques innovants pour l'industrie de la mobilité. »

Les bornes de batterie estampées sont personnalisables et compatibles avec les configurations de bornes de batterie SAE, DIN, IEC et JIS. De plus, les outils d'Eaton sont assez flexibles pour s'adapter aux conditions changeantes des exigences de routage des clients.

« Nous analysons également des éléments finis, et cela nous permet de prédire les tendances du monde réel en testant des modèles de came, pour nous assurer que nos produits répondent aux normes de qualité auxquels nos clients s'attendent », a déclaré Romain. « Nos bornes de batterie estampées sont également idéales pour les applications de véhicules commerciaux utilisant des câbles de gros calibre, car il faut plus de force pour détacher la borne de son support que pour les bornes moulées sous pression ou forgées traditionnelles. »

La division Power Connections élargit ses perspectives de marché

Eaton a créé sa division Power Connections à la suite de l'acquisition en 2022 de Royal Power Solutions, un leader mondial dans le développement et la production de composants de distribution d'énergie et de signal haute précision essentiels. Eaton propose de nombreux composants électriques qualitatifs dans l'industrie, notamment des bornes de batterie estampées et des oeillets, aussi bien pour les véhicules électrifiés (VE) que pour les véhicules à moteur à combustion interne. Elle a également développé des technologies qui apportent une valeur différenciée sur le marché des VE, notamment ses bornes de boîtier de verrouillage haute puissance (HPLB) récemment lancées.

Eaton est une entreprise de gestion intelligente de l'énergie dédiée à l'amélioration de la qualité de vie et à la protection de l'environnement pour les personnes du monde entier. Nous sommes guidés par notre engagement qui consiste à faire des affaires correctement, à fonctionner de manière durable et à aider nos clients à gérer l'énergie, aujourd'hui et dans un avenir durable. En profitant des tendances mondiales de l'électrification et de la numérisation, nous accélérons la transition de la planète vers les énergies renouvelables, contribuons à résoudre les défis de gestion de l'énergie les plus urgents au monde et faisons ce qui est le mieux pour nos parties prenantes et pour l'ensemble de la société.

Fondée en 1911, Eaton fête son 100e anniversaire de cotation à la Bourse de New York. Nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 20,8 milliards de dollars en 2022 et nous servons des clients dans plus de 170 pays. Pour plus d'informations, visitez www.eaton.com. Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

