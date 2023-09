Allison dévoile une nouvelle identité de marque qui reflète l'évolution de l'agence





Après plus de deux décennies de croissance et d'évolution remarquables, Allison (anciennement connue sous le nom de Allison+Partners) est heureuse de dévoiler sa nouvelle identité de marque, avec un nouveau nom, un nouveau logo, un nouveau site web et une nouvelle identité visuelle. L'effort de création d'une nouvelle image de marque reflète la transformation de l'agence, qui est passée d'une société de relations publiques traditionnelle axée sur les médias acquis à une centrale moderne de marketing et de communication intégrés avec une présence mondiale.

« Ce jour marque une étape importante dans notre histoire », déclare Scott Allison, président-directeur général d'Allison. « Le dévoilement de notre nouvelle identité de marque ne représente pas seulement un changement de nom et de logo, mais une déclaration audacieuse de notre engagement à façonner l'avenir du marketing et de la communication intégrés. Nous avons évolué en même temps que le secteur, en adoptant l'innovation et en étendant notre empreinte mondiale. Ce changement de marque témoigne de l'engagement de notre équipe en faveur de l'excellence, de la créativité et de la recherche incessante de solutions qui ont un impact significatif pour nos clients. Avec Allison, nous sommes prêts à ouvrir la voie à une nouvelle ère de communication ».

Pourquoi changer l'image de marque ? Pourquoi maintenant ?

Au cours des 22 dernières années, Allison a connu une évolution remarquable, élargissant ses services, son portefeuille de clients et sa base de talents pour englober une gamme diversifiée d'expertise, allant des [...] aux solutions créatives. L'agence a également enregistré une croissance significative du nombre de missions internationales - sept de ses dix principaux clients étant désormais représentés sur plusieurs marchés - et une augmentation du nombre de marques mondiales clientes, telles que AB InBev, GE Appliances, Hewlett Packard Enterprise, IHG, Kyndryl et Revlon. Cette initiative de création d'une nouvelle image de marque répond au besoin d'une identité de marque rafraîchie qui s'aligne sur la trajectoire actuelle et future de l'agence, tout en soulignant sa culture unique, sa portée mondiale, ses capacités intégrées et son approche avant-gardiste. Visitez le nouveau site Web à l'adresse www.allisonworldwide.com pour découvrir la nouvelle identité de la marque et en savoir plus sur les solutions innovantes d'Allison.

Résoudre la fragmentation et adopter l'innovation

La création d'une nouvelle image de marque vise également à relever le défi de la fragmentation qui s'est naturellement produite au fur et à mesure que l'agence s'est développée et que le paysage marketing a évolué, ce qui a potentiellement dilué ou brouillé les points de différenciation de l'agence. En simplifiant et en unifiant l'histoire de la marque, Allison fera mieux comprendre sa capacité à résoudre des problèmes commerciaux complexes, à attirer les meilleurs talents et à fournir des services de marketing et de communication intégrés à l'échelle mondiale. La nouvelle identité de marque ne célèbre pas seulement la croissance de l'agence, mais la positionne également comme un moteur des innovations futures du secteur.

Une identité fraîche et moderne construite en interne

L'équipe de stratégie de marque et d'engagement d'Allison a dirigé la nouvelle identité de la marque, en utilisant son approche de la recherche, de la stratégie et de la marque pour les clients, appelée V.I.T.A.L, qui est un cadre qui aide les entreprises à comprendre et à exprimer l'humanité d'une marque (et donc à susciter l'engagement). La nouvelle marque présente un logo épuré et moderne qui témoigne de l'évolution de l'agence et de son engagement en faveur de l'innovation. La découpe de la lettre « i » représente la vision de l'agence qui consiste à aller toujours de l'avant en innovant et en s'engageant à atteindre l'excellence. Le changement de nom en « Allison » met en avant une identité plus inclusive et contemporaine, tout en rendant hommage aux fondateurs de l'agence et à leurs valeurs. La suppression du terme « +Partenaires » reflète l'approche axée sur le travail d'équipe qui a toujours fait la réputation d'Allison et souligne l'importance accordée par l'agence à l'inclusion, à l'unité et à la diversité.

Vision prospective

Avec la création d'une nouvelle image de marque, Allison vise à devenir une société de conseil en marketing et en communication totalement intégrée. Son équipe d'innovation marketing propose des services de marketing intégré, des stratégies d'engagement de la marque, du marketing de performance, des fonctions de création, Storytelling Studio, recherche et analyse, tandis que son équipe Allison Advisory aide la direction à accélérer la croissance en trouvant et en optimisant l'intersection des objectifs commerciaux, des besoins des clients, des environnements réglementaires et de l'expérience des employés. L'agence prévoit de renforcer ses capacités créatives, d'atteindre une croissance rapide grâce à des acquisitions ciblées et de continuer à étendre son offre de services au-delà de ses racines de RP, en stimulant l'innovation grâce à une expertise approfondie en matière de données et de technologie.

Manifeste de la marque, mission, vision et objectif

Le nouveau manifeste de la marque, Always Forward (en français, « Toujours de l'avant »), témoigne de l'engagement de l'agence en faveur de l'agilité, de l'innovation et de l'élan vers l'avant. La mission souligne que le travail est essentiel - débloquer des idées, inspirer l'innovation et créer des liens significatifs. La vision et l'objectif soulignent l'engagement d'Allison en faveur d'un environnement sans limites où chacun peut construire, créer et se développer, tout en utilisant la créativité pour susciter des changements positifs et des succès commerciaux.

Des solutions pour les agences

Au coeur de ce changement de marque se trouve une évolution profonde vers des offres améliorées pour les clients. Chaque solution est élaborée avec soin pour répondre aux défis uniques auxquels nos clients sont confrontés sur le marché mondial d'aujourd'hui, en constante évolution. En analysant de près les problèmes de ses clients, Allison transcende les limites du marketing conventionnel et devient un partenaire de confiance qui résout les problèmes. Avec cette nouvelle approche, Allison met l'accent sur sa capacité à stimuler la sensibilisation et la demande, à accroître la pertinence culturelle, à construire et à protéger les réputations, à transformer les marques et à élever les performances commerciales pour ses clients dans le monde entier. Les solutions ne sont pas de simples services ; ce sont des voies vers le succès, des stratégies pour créer le changement et des plans pour naviguer dans le paysage dynamique du marketing.

Avec cette création d'une nouvelle image de marque, Allison s'apprête à entamer un nouveau chapitre passionnant, tout en respectant l'héritage de croissance qui a fait d'elle l'une des plus grandes réussites de l'industrie au cours des 22 dernières années, en mettant en avant son évolution, son innovation et son engagement à toujours aller de l'avant. La nouvelle identité de marque reflète l'esprit et le dévouement de l'agence, ce qui lui permettra de rester à la pointe de l'industrie pour les années à venir.

À propos de Allison

Allison est un cabinet mondial de conseil en marketing et communication intégrés, qui se consacre à la croissance, à l'innovation et au changement positif pour les clients, les collègues et les communautés. Forte d'une expertise diversifiée et d'un état d'esprit tourné vers l'avenir, Allison obtient des résultats qui changent la donne et qui ont un impact durable. Allison est détenue par Stagwell (NASDAQ : STGW), l'un des réseaux de marketing et de communication les plus influents et à la croissance la plus rapide au monde. Les agences partenaires s'appuient sur la technologie, l'analyse des données, les connaissances et les solutions de conseil stratégique de Stagwell pour obtenir des résultats mesurables et optimiser le retour sur investissement marketing pour plus de 1 700 clients dans le monde entier. Pour plus de détails, rendez-vous sur www.allisonworldwide.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

6 septembre 2023 à 13:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :