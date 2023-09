FourKites lance My Workspace pour offrir aux clients des informations instantanées et personnalisables liées à la chaîne d'approvisionnement





FourKites le principal fournisseur de solutions de visibilité pour la chaîne d'approvisionnement, annonce aujourd'hui le lancement de My Workspace, un tableau de bord personnalisable qui regroupe des informations provenant de la suite de produits de FourKites et affiche une seule et même vue. Cette expérience transparente permet aux utilisateurs d'accéder très rapidement aux informations essentielles liées à la chaîne d'approvisionnement, tout en tirant parti de la plateforme de FourKites en tant que source fiable et unique pour l'ensemble de l'entreprise, des utilisateurs opérationnels aux hauts dirigeants.

« Nos clients s'appuient sur FourKites pour obtenir des informations essentielles au sein de nombreuses entreprises, fonctions et équipes, notamment dans la salle du Conseil d'administration, où les conversations sur les chaînes d'approvisionnement sont désormais monnaie courante », déclare Priya Rajagopalan, directeur des produits chez FourKites. « My Workspace fournit les informations permettant d'alimenter ces conversations et contribue à l'amélioration de la visibilité ainsi qu'au contrôle des éléments critiques dans la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise. »

Grâce à cette interface entièrement personnalisable, les utilisateurs de My Workspace apercevrons instantanément, dès qu'ils se connecteront à la plateforme, les données de la chaîne d'approvisionnement en lien avec leurs besoins spécifiques. My Workspace est intégré à la suite de produits FourKites et permet aux utilisateurs de consulter dans une seule et même vue, des informations sur la ponctualité, les émissions par mode, l'équipement par statut de détention et bien plus encore.

Les dirigeants et les utilisateurs opérationnels peuvent configurer My Workspace en fonction de leurs besoins spécifiques :

Les dirigeants comptent de plus en plus sur la visibilité des données en temps réel pour la mise en oeuvre de leurs initiatives stratégiques, notamment l'amélioration de l'expérience client et l'atteinte des objectifs de neutralité carbone. Afin d'appuyer ces initiatives, l'aperçu exécutif de My Workspace met en lumière des données historiques basées sur des variables telles que les expéditions terminées, les commandes, les rendez-vous et les créneaux horaires, afin que les dirigeants puissent surveiller les tendances dans le temps, l'évolution de leurs initiatives prioritaires et les communiquer facilement aux parties prenantes.

Les utilisateurs opérationnels peuvent personnaliser leur vue pour afficher des informations en temps réel provenant de l'ensemble de la plateforme FourKites. Cela leur permet de gérer efficacement les exceptions et de prendre des décisions rapides liées aux commandes actives ou planifiées, aux expéditions, aux rendez-vous et bien plus encore.

La présentation de My Workspace s'est déroulée aujourd'hui alors que FourKites donne le coup d'envoi de Visibility 2023, sa conférence annuelle des utilisateurs. My Workspace sera disponible en tant que fonctionnalité intégrée pour tous les clients et partenaires transporteurs sur la plateforme de visibilité transport en temps réel de FourKites.

À propos de FourKites

La plateforme phare de visibilité de la chaîne d'approvisionnement de FourKites® étend la visibilité au-delà du transport pour l'appliquer aux chantiers, aux entrepôts et aux magasins, entre autres. Elle assure le suivi de plus de 3 millions d'expéditions par jour sur les voies routières, ferroviaires, maritimes, aériennes, ainsi que les colis et le dernier kilomètre, dans plus de 200 pays et territoires. FourKites combine des données en temps réel et un puissant apprentissage automatique pour aider les entreprises à numériser leurs chaînes d'approvisionnement de bout en bout. Quelque 1 200 des marques les plus connues au monde, dont 9 des 10 premières sociétés de biens de consommation emballés et 18 des 20 premières entreprises agroalimentaires font confiance à FourKites pour transformer leur activité et créer des chaînes d'approvisionnement plus agiles, plus efficaces et plus durables. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.fourkites.com/.

# # #

6 septembre 2023 à 12:50

