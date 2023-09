Avis aux médias - La gouverneure générale participera à plusieurs activités à Ottawa





OTTAWA, ON, le 6 sept. 2023 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, participera à des activités à Ottawa le jeudi 7 septembre 2023. La gouverneure générale rencontrera d'abord le maire d'Ottawa. Plus tard dans la matinée, elle visitera Carty House, un lieu d'accueil sûr pour les réfugiées. Enfin, la gouverneure générale visitera les jardins du Programme de récolte communautaire de la Banque d'alimentation d'Ottawa, où l'on cultive et recueille des produits locaux nutritifs pour les clients servis par les agences membres de la Banque d'alimentation d'Ottawa dans la région de la capitale nationale.

Ottawa

Le jeudi 7 septembre 2023

10 h

Hôtel de ville

Son Excellence prendra part, à l'hôtel de ville, à une rencontre officielle avec le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe. Les deux discuteront également des principaux enjeux qui touchent Ottawa.

Édifice patrimonial, 110, avenue Laurier Ouest

Personne-ressource pour les médias : Relations avec les médias, Ville d'Ottawa, 613-580-2450, [email protected]

11 h 30

Carty House

Son Excellence visitera Carty House, où l'on accueille et aide des réfugiées dans le besoin nouvellement arrivées dans la région d'Ottawa. La gouverneure générale découvrira certaines des portes de l'exposition Portes vers des histoires de réfugiés et discutera avec les élèves du secondaire qui les ont conçues. Elle s'entretiendra aussi avec des résidentes, des employés, des clients et des bénévoles de Carty House.

Renseignements sur Carty House (en anglais seulement)

15 h 30

Jardins du Programme de récolte communautaire de la Banque d'alimentation d'Ottawa

Son Excellence visitera les jardins du Programme de récolte communautaire de la Banque d'alimentation d'Ottawa, où elle participera au rinçage du chou frisé fraîchement récolté tout en discutant avec des bénévoles de l'organisme. Le Programme de récolte communautaire cultive et recueille des produits locaux nutritifs pour les clients servis par les agences membres de la Banque d'alimentation d'Ottawa dans la région de la capitale nationale. Cette visite permettra à la gouverneure générale de mieux connaître le travail accompli pour soulager l'insécurité alimentaire dans la région.

Intersection du chemin Huntley et du chemin Mansfield

Personne-ressource pour les médias : Samantha Koziara, 613-322-6367, [email protected]

