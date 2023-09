Assainir le lac Ontario : Début de la dernière étape du projet d'assainissement du récif Randle dans le port de Hamilton





HAMILTON, ON, le 6 sept. 2023 /CNW/ - Les partenaires du récif Randle annoncent l'octroi d'un contrat de construction pour lancer l'étape 3 du projet d'assainissement des sédiments contaminés du récif Randle

Une action soutenue pour restaurer et protéger les Grands Lacs est essentielle à la prospérité économique de la région et au bien-être de millions de Canadiens, qui en dépendent pour avoir accès à de l'eau potable. Le récif Randle, situé au sein du port de Hamilton, dans le lac Ontario, a déjà été le plus grand site de sédiments contaminés du côté canadien des Grands Lacs. En travaillant ensemble, le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et les administrations régionales et municipales ainsi que des intervenants locaux réalisent des progrès réels afin de restaurer la santé de l'écosystème du secteur préoccupant du port de Hamilton et de favoriser le développement économique de la collectivité.

Aujourd'hui, au nom du ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, la ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Filomena Tassi, en compagnie de députés locaux et du président et directeur général de l'Administration portuaire de Hamilton-Oshawa, Ian Hamilton, a annoncé le lancement de l'étape 3 du projet d'assainissement des sédiments contaminés du récif Randle.

Le site du récif Randle possède un héritage de contamination industrielle datant de plus de 150 ans. Au cours des deux premières étapes, plus de 615 000 mètres cubes de sédiments contaminés ont été traités. À la suite d'un processus d'appel d'offres fructueux, un contrat de 29,2 millions de dollars a été attribué à Milestone Environmental Contracting Inc. (Milestone) pour terminer la première phase de la construction de l'étape 3, qui comprend l'installation d'une couverture environnementale multicouche, la dernière étape pour isoler les contaminants.

Le processus de passation de marchés pour ces travaux comprenait un plan de participation des Autochtones, qui vise à favoriser l'inclusion des communautés autochtones dans les contrats fédéraux par la sous-traitance, l'emploi, la formation et le perfectionnement des compétences. Milestone collabore avec Mississaugas of the Credit Business Corporation (MCBC), renforce les possibilités économiques pour les entreprises appartenant à des Autochtones et appuie l'intégration de la réconciliation dans les contrats du gouvernement du Canada. Milestone est responsable de cette phase initiale de la construction de l'étape 3, et s'engage à sous-traiter plus de 10 p. 100 des travaux du projet à une entreprise autochtone.

Le projet d'assainissement des sédiments contaminés du récif Randle est une initiative conjointe à laquelle participent le gouvernement du Canada, la province de l'Ontario, la Ville de Hamilton, la région de Halton, la Ville de Burlington, l'Administration portuaire de Hamilton-Oshawa et Stelco. Les travaux d'assainissement, d'une valeur de plus de 150 millions de dollars, sont financés par un partenariat public-privé, le gouvernement fédéral et la province de l'Ontario fournissant chacun un tiers du financement et le tiers restant étant financé collectivement par des partenaires locaux. La dernière étape du projet devrait être parachevée en 2025. Une fois l'étape 3 terminée, la responsabilité de l'installation de confinement sera transférée à l'Administration portuaire de Hamilton-Oshawa, et la collectivité disposera de terrains portuaires de grande valeur.

Au printemps 2023, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement sans précédent de 420 millions de dollars sur 10 ans dans le cadre de la bonification du Plan d'action sur l'eau douce, afin d'accélérer la restauration et la protection des Grands Lacs. Grâce à ce financement accru, le Canada vise à terminer l'assainissement de 12 des 14 secteurs préoccupants canadiens restants dans les Grands Lacs d'ici 2030, et à parachever l'assainissement de l'ensemble des 14 secteurs d'ici 15 ans. Les progrès réalisés dans la remise en état du secteur préoccupant du port de Hamilton illustrent la force de la collaboration pour trouver les meilleures façons d'assurer la sécurité, la salubrité et la bonne gestion de notre eau.

« Des millions de personnes au Canada puisent leur eau potable dans les Grands Lacs et la restauration de la qualité de l'eau et de l'écosystème de ces magnifiques lacs contribue au rétablissement de nos communautés. Le projet du récif Randle est un exemple couronné de succès en matière de collaboration entre les gouvernements, les partenaires locaux et les parties prenantes en vue de protéger notre eau douce, qui est essentielle à la santé et au bien-être de notre environnement, de nos communautés et de notre économie. Cette dernière étape de l'assainissement de l'un des sites de sédiments les plus contaminés du Canada constitue une grande réussite environnementale. Nous réalisons des progrès considérables dans la protection des Grands Lacs, ainsi que dans la mise en oeuvre des engagements pris par le Canada en vue de protéger 25 p. 100 de nos eaux douces d'ici 2025. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Notre gouvernement s'est engagé à protéger l'environnement et à améliorer la qualité de vie des Canadiennes et des Canadiens, tout en investissant dans les communautés et en aidant les entreprises autochtones à se développer et à prospérer. Ce projet est un autre bel exemple de ce que nous faisons pour augmenter la participation des entreprises autochtones aux marchés fédéraux, créer des possibilités intéressantes et favorables à leur réussite et générer des retombées économiques dans les communautés de tout le pays. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Notre gouvernement ne cesse de déployer des efforts dans le but d'assainir le récif Randle à Hamilton, en Ontario. Le fait de remédier à la contamination permettra de tourner une page importante à Hamilton, et notre milieu naturel pourra retrouver ses beaux jours. Cette prochaine étape laisse entrevoir un nouveau chapitre pour le port de Hamilton de sorte que nous pourrons continuer à faire évoluer notre ville ambitieuse et à protéger notre environnement. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Je suis ravie de constater les progrès constants qui sont réalisés sur le récif Randall. Ce projet est absolument essentiel à l'assainissement de la baie de Burlington et au maintien d'un environnement plus propre, plus sain et plus sûr dans les Grands Lacs. Les résidents de Burlington sont fiers de leur collectivité riveraine, et ce projet contribue à perpétuer notre grande tradition maritime et jouera un rôle clé dans la promotion du développement économique et d'un environnement plus sain pour notre communauté. »

- L'honorable Karina Gould, leader du gouvernement a? la Chambre des communes

« L'Ontario s'engage à garder nos lacs et nos cours d'eau propres et protégés. Notre soutien au projet du récif Randle fait partie intégrante de la création d'un avenir prospère et sain pour les générations à venir, les Grands Lacs étant une source vitale pour le bien-être des communautés qui en dépendent. »

- L'honorable David Piccini, ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario

« Les investissements faits par notre gouvernement pour remettre en état le récif Randle ont aidé Hamilton à réaliser l'un des projets d'assainissement les plus importants de l'histoire de la ville. J'ai hâte de voir les effets positifs que ce projet aura sur l'environnement local et notre économie. »

- Chad Collins, député de Hamilton-Est-Stoney Creek

« Grâce à la collaboration entre les trois ordres de gouvernement, nous avons réalisé des progrès fantastiques dans l'amélioration de la qualité de l'eau et de la santé de l'écosystème dans le port de Hamilton. Je suis incroyablement fière de faire partie d'un gouvernement qui investit dans nos communautés, dans l'environnement et dans nos Grands Lacs par l'intermédiaire du Plan d'action sur l'eau douce. »

- Lisa Hepfner, députée de Hamilton Mountain

« La collaboration entre tous les ordres de gouvernement et les parties prenantes locales témoigne de notre engagement collectif à faire en sorte que la restauration du récif Randle profitera aux générations à venir. J'applaudis le partenariat avec la société par actions des Mississaugas de la Credit qui s'assurera de la participation d'entreprises autochtones dans le cadre de ce projet et je remercie chacun des partenaires participant à ce travail important. »

- Andrea Horwath, mairesse, Ville de Hamilton

« Je suis heureuse que le projet du récif Randle progresse bien. Chaque étape franchie est un pas de plus vers la protection et l'amélioration de notre eau, de l'environnement et de notre santé. J'attends avec impatience l'achèvement de ce projet et l'assainissement de l'un des sites de sédiments les plus contaminés du Canada. »

- Marianne Meed Ward, mairesse, Ville de Burlington

« La région de Halton reste déterminée à travailler avec ses partenaires gouvernementaux et communautaires afin de protéger et préserver notre environnement naturel. La troisième étape du projet d'assainissement du récif Randle est une étape importante dans la restauration de la qualité de l'eau et de la santé de l'écosystème du lac Ontario, tout en créant des occasions sociales et économiques pour notre communauté. Cette dernière étape du projet annonce un avenir davantage propre, sûr et sain pour le port de Hamilton et les nombreuses personnes qui continuent à en profiter. »

- Gary Carr, président de la région de Halton

« Les progrès réalisés au récif Randle sont encourageants. La transformation que nous avons observée jusqu'à présent témoigne du pouvoir de la gestion environnementale et d'un engagement commun en faveur de la santé de nos Grands Lacs. Lorsque la troisième étape sera achevée, nous pourrons nous réjouir de créer une installation portuaire productive pour un avenir davantage durable et prospère. »

- Ian Hamilton, président et directeur général de l'Administration portuaire de Hamilton-Oshawa (Ports HOPA)

« Stelco est exceptionnellement fière de sa contribution à la réussite du projet d'assainissement du récif Randle. Au nom de notre personnel et de l'ensemble de la communauté, je tiens à remercier tous les partenaires participant à ce projet pour leur dévouement et leur engagement en faveur de la santé et de la viabilité à long terme du port de Hamilton. »

- Sujit Sanyal, chef de l'exploitation, Stelco

« Notre Nation se réjouit que le Canada ait accordé la priorité à l'assainissement du site du récif Randle et qu'il ait créé ce précédent important pour que la Première Nation des Mississaugas de la Credit et notre société par actions puissent bénéficier d'une activité économique sur notre territoire traditionnel. Nous remercions les ministres Duclos, Guilbeault et Piccini, ainsi que la mairesse Horwath, pour le leadership dont ils ont fait preuve afin que notre Nation soit incluse dans cet important projet. »

- Gimaa (chef) Stacey LaForme, Première Nation des Mississaugas de la Credit

« Nous sommes très fiers d'ouvrir des perspectives économiques dans le cadre du processus de réconciliation sur le territoire traditionnel de notre Première Nation, grâce à l'assainissement du récif Randle. Nous sommes extrêmement heureux que notre partenariat avec Milestone Environmental ait prévalu dans le processus concurrentiel pour l'attribution de ce projet. »

- Warren Sault, président de Mississaugas of the Credit Business LP

Faits en bref

Le récif Randle est situé dans le coin sud-ouest du port de Hamilton et sa superficie est d'environ 60 hectares.

En 1987, le port de Hamilton a été établi comme un secteur préoccupant, comme décrit dans l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs conclu entre le Canada et les États-Unis.

et les États-Unis. Les secteurs préoccupants sont des endroits des Grands Lacs où l'environnement a subi beaucoup de dommages.

En vertu de l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs conclu en 1987 entre le Canada et les États-Unis, 43 secteurs préoccupants ont été relevés : 17 étaient canadiens et 5 appartenaient aux deux pays.

et les États-Unis, 43 secteurs préoccupants ont été relevés : 17 étaient canadiens et 5 appartenaient aux deux pays. À ce jour, le Canada a entièrement restauré trois secteurs préoccupants : le bras Severn, le port de Collingwood et le port de Wheatley .

a entièrement restauré trois secteurs préoccupants : le bras Severn, le port de et le port de . Le gouvernement du Canada et la province de l' Ontario collaborent et coordonnent leurs efforts pour remettre en état, protéger et conserver les Grands Lacs dans le cadre de l'Accord Canada-Ontario sur la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs.

et la province de l' collaborent et coordonnent leurs efforts pour remettre en état, protéger et conserver les Grands Lacs dans le cadre de l'Accord Canada-Ontario sur la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs. L'assainissement du récif Randle est l'une des nombreuses mesures prises pour restaurer, protéger et conserver les Grands Lacs, tout en établissant une économie durable.

Les terrains portuaires qui découleront de l'assainissement du récif Randle pourraient produire pour la collectivité locale des avantages économiques estimés à 168 millions de dollars en créant de bons emplois, en favorisant la croissance des entreprises et en stimulant le tourisme.

