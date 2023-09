Porter Airlines relie St. John's d'un océan à l'autre grâce à son nouveau service au départ de l'aéroport Pearson de Toronto





TORONTO, le 6 sept. 2023 /CNW/ - Porter Airlines célèbre le lancement de ses premières liaisons à bord de son aéronef Embraer E195-E2 entre l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) et l'aéroport international de St. John's (YYT). Le premier départ vers St. John's est prévu ce soir, et le retour à Toronto le matin du 7 septembre.

Les passagers de St. John's ont maintenant la possibilité de choisir entre les deux aéroports de Toronto. St. John's fait partie du réseau de Porter depuis 2009 et est desservie par l'aéronef De Havilland Dash 8-400, qui transporte les passagers à Halifax pour qu'ils puissent attraper un vol de correspondance vers l'aéroport Billy Bishop de Toronto, Ottawa ou Montréal. Le vol vers l'aéroport Pearson assuré par l'appareil Embraer E195-E2 relie la capitale de la province de Terre-Neuve-et-Labrador aux nouvelles destinations de Porter dans l'Ouest canadien, y compris Vancouver, Victoria, Edmonton, Calgary et Winnipeg.

« Porter relie maintenant St. John's d'un océan à l'autre, et lui donne accès aux deux aéroports de Toronto. Tous les passagers profitent du niveau de service supérieur propre à Porter, qui comprend un accueil chaleureux, l'absence de sièges du milieu, la bière et le vin servis gratuitement dans des verres ainsi que des collations de qualité supérieure. À bord de l'Embraer E195-E2, ils ont également accès à une connexion Wi-Fi gratuite et rapide et à des repas frais, a déclaré Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial, Porter Airlines. Il s'agit d'une expérience de voyage économique inégalée par aucune autre compagnie aérienne en Amérique du Nord. »

Les passagers qui optent pour le tarif tout inclus PorterRéserve peuvent se procurer des sièges avec plus d'espace pour les jambes, des cocktails prémélangés de qualité supérieure et des repas frais et sains, qui sont toutefois offerts à la carte à l'achat d'un billet PorterClassique.

« Nous sommes ravis du lancement officiel du vol direct de Porter de St. John's à Toronto-Pearson, déclare Dennis Hogan, chef de la direction de l'Administration de l'aéroport international de St. John's. Cet itinéraire, à bord du nouvel aéronef Embraer, témoigne de la confiance de Porter envers St. John's comme marché clé. Nous remercions Porter de son partenariat continu. »

« Je suis heureux de voir Porter Airlines développer son service dans notre province avec l'ajout de Toronto Pearson comme destination. L'accès aérien est d'une importance capitale pour notre province et plus nous avons d'options à offrir à nos habitants, touristes et entreprises, plus les retombées économiques dans notre province sont importantes, a déclaré L'hon. Steve Crocker, le ministre du Tourisme, de la Culture, des Arts et des Loisirs de Terre-Neuve-et-Labrador. Je tiens à remercier Porter Airlines pour son investissement continu dans le développement de notre service aérien à Terre-Neuve-et-Labrador. »

À St. John's et à Toronto, les voyageurs font le plein d'histoire et sont invités à visiter de nombreuses attractions modernes. La ville maritime est d'ailleurs populaire pour ses excursions d'observation des baleines, le lieu historique national de Signal Hill, ses points d'intérêts locaux et son cachet de petite ville. Pour ce qui est de Toronto, ce ne sont pas les choses à voir et à faire qui manquent : musées, événements culturels, plages, jardins botaniques et plus encore attendent les visiteurs.

Il est possible de réserver des vols sur le site Web de Porter et auprès des agences de voyages. Pour consulter les horaires détaillés et réserver des forfaits vacances Évasions Porter, visitez le site www.flyporter.com.

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

