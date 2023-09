Global Fintech Fest 2023





« Les technologies de l'information et de la communication ainsi que l'économie numérique forment l'épine dorsale de l'économie rwandaise », déclare Soraya M. Hakuziyaremye, vice-présidente du Conseil d'administration et gouverneur adjointe de la Banque nationale du Rwanda, lors d'une discussion informelle sur « l'innovation au service de l'inclusion » au Global Fintech Fest 2023 (GFF 2023). Cecilia Skingsley, responsable du BIS Innovation Hub, Banque des règlements internationaux, faisait également partie de la session animée par Shri Rajesh Bansal, directeur général de la Reserve Bank Innovation Hub.

Le GFF 2023 est soutenu par le ministère de l'électronique et des technologies de l'information (MietY), le Département des affaires économiques (DEA), le ministère des Finances, la Reserve Bank of India (RBI) et l'International Financial Services Centres Authority (IFSCA). Il a été organisé par le Payments Council of India (PCI), le Fintech Convergence Council (FCC) et la National Payments Corporation of India (NPCI).

La ministre indienne des Finances, Smt. Nirmala Sitharaman a inauguré la conférence. « Les fintechs en Inde encouragent une plus grande inclusion et influencent l'écosystème financier indien. Aujourd'hui, les fintechs sont devenues un outil d'inclusion financière robuste et dynamique », déclare Nirmala Sitharaman, qui s'est longuement attardée sur le rôle des fintechs dans la construction d'un écosystème financier responsable à l'échelle mondiale.

À propos du développement des solutions financières numériques, Soraya M. Hakuziyaremye déclare : « La percée de l'argent mobile nous a permis d'accroître l'inclusion financière. Avant l'introduction de l'argent mobile, seuls 48 % des Rwandais possédaient un compte bancaire, contre 77 % aujourd'hui. L'adoption des paiements électroniques est également en plein essor. »

Soraya M. Hakuziyaremye s'est également exprimée à propos d'une opportunité de collaboration transfrontalière, tout en déclarant que l'espace fintech en Afrique se développait très rapidement, et que le Rwanda pourrait devenir une passerelle répondant aux besoins de l'Afrique dans son ensemble.

Points forts du Global Fintech Fest 2023 :

3 jours | 13 thèmes | 800+ conférenciers | 15+ rapports sur le leadership éclairé | 81 articles académiques | 50+ ateliers | 125+ pays | 250+ sessions | 250+ investisseurs | 500+ exposants | zone d'exposition de 150K pieds carrés | 3 Hackathons | 50 000+ délégués

6 septembre 2023 à 11:50

