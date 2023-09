Tournée du président 2023 - L'UMQ clos sa tournée des régions à Percé





PERCÉ, QC, le 6 sept. 2023 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Varennes, monsieur Martin Damphousse, s'est arrêté aujourd'hui à Percé, dans le cadre de sa grande tournée du Québec ayant pour thème « Les municipalités, l'énergie du Québec ». Après des arrêts à Gaspé et aux Îles-de-la-Madeleine en mai dernier, le président a franchi la dernière étape de sa tournée pour échanger avec les élues et élus municipaux gaspésiens sur les grands enjeux de l'heure.

« Je tenais à terminer ma tournée ici à Percé, puisque la région est le reflet des grands défis que nous avons au Québec. Je pense à tout ce qu'il se fait en matière énergétique, mais aussi, à la mobilisation du milieu pour répondre aux aléas climatiques. On a beaucoup à apprendre de la Gaspésie », a mentionné le président de l'UMQ.

« Les municipalités portent à bout de bras plusieurs enjeux, que l'on parle d'habitation, d'itinérance ou de transport. Notre champ d'action est de plus en plus important et complexe, mais les revenus ne sont pas au rendez-vous. Ensemble, nous avons fait le constat que cette situation ne tient plus, et qu'il faut avoir en main les moyens de nos responsabilités », a conclu la présidente du caucus régional de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et mairesse de Percé, madame Cathy Poirier.

Notons que l'UMQ commence cette semaine une mobilisation des caucus d'affinité de l'UMQ en prévision de renouvellement du partenariat entre Québec et les municipalités. Pour plus de détails, cliquez ici.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

6 septembre 2023 à 11:00

