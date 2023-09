Ora Inc. présentée dans le livre « NHS 75: Celebrating 75 Years of the National Health Service »





Ora Inc., première organisation de recherche clinique (CRO, pour Contract Research Organisation) au monde pour le développement de produits pharmaceutiques et de dispositifs ophtalmologiques, a annoncé ce jour qu'elle figure dans le livre intitulé : « NHS 75: Celebrating 75 Years of the National Health Service (NHS) », présenté aujourd'hui au Palais de Westminster.

Pour commémorer le 75e anniversaire du NHS, un livre magnifiquement relié a été édité par le History of Parliament Trust en partenariat avec l'éditeur St James's House. Les recherches et la rédaction de l'ouvrage ont été confiées à une équipe sélectionnée d'universitaires et d'experts du secteur. Entièrement illustré, l'ouvrage explore les origines, l'histoire et l'impact du NHS et présente les personnes et les politiques qui ont contribué à l'évolution de ce service au fil du temps.

« Faire partie de cet événement marquant pour le NHS est un honneur pour notre Société, a déclaré Stuart Abelson, PDG d'Ora Inc. Depuis 75 ans, le National Health Service innove et fournit des soins de santé de premier plan dans toute l'Angleterre. Ora soutient avec ferveur l'innovation dans le domaine des soins oculaires en proposant des programmes de recherche clinique de la plus haute qualité et axés sur les personnes, ainsi que des processus et des technologies de pointe comme l'Ora EyeCup©. Ensemble, ils accélèrent le développement et l'approbation de nouveaux médicaments et dispositifs pour les patients souffrant de maladies liées à la vision. Nous sommes également fortement engagés en faveur d'un accès plus large à la recherche clinique en tant qu'option de soins et nous soutenons le National Health Service et sa mission consistant à fournir des soins de santé haut de gamme à la population anglaise. »

Fondé en 1948, le NHS a été le premier système de santé universel capable d'évoluer et de s'adapter avec succès pour répondre aux besoins des nouvelles générations. Aujourd'hui, plus d'un million de personnes par jour ont recours à ce service en Angleterre.

Richard Freed, fondateur de St James's House, a déclaré : « Nous sommes ravis de publier ce livre magnifique qui décrit tous les aspects formidables du National Health Service. Le 75e anniversaire est une occasion idéale de réfléchir au passé, au présent et à l'avenir du NHS. »

Note à l'attention des rédacteurs :

Le livre « NHS 75: Celebrating 75 Years of the National Health Service » est disponible sur commande à l'adresse : www.stjamess.org.

À propos d'Ora Clinical

Ora est la première société mondiale de développement de médicaments et dispositifs ophtalmiques à services complets. La Société dispose de bureaux en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Australie et en Asie. En 45 ans d'activité, nous avons aidé nos clients à obtenir plus de 80 approbations de produits, un résultat dont nous sommes fiers. Nous aidons de nombreux types d'organisations ? des start-ups aux sociétés pharmaceutiques et de dispositifs mondiales ? à faire passer efficacement leurs nouveaux produits du concept à la mise sur le marché. Les modèles précliniques et cliniques, les méthodes exclusives et les stratégies réglementaires mondiales d'Ora ont été affinés et éprouvés dans le cadre de milliers de projets mondiaux. Nous disposons de l'équipe la plus nombreuse et la plus expérimentée au monde d'experts en ophtalmologie, de professionnels de la R&D et de cadres dirigeants pour maximiser la valeur des recherches de nouveaux produits. Pour plus d'informations, visiter le site Web :www.oraclinical.com, et suivez-nous sur Facebook et sur LinkedIn.

Ora® et le logo Ora sont des marques déposées d'Ora Inc.

6 septembre 2023 à 10:35

