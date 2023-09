La nouvelle liste de LAT Multilingue permet aux écoles canadiennes de capter l'attention des étudiants chinois





LAT Multilingue, une agence à l'avant-garde de la traduction et des communications multiculturelle établie à Vancouver, Toronto et Montréal, annonce le lancement de son site chinois « Education Canada ?????? ». Le site offre un répertoire en chinois des établissements d'enseignement du Canada, permettant ainsi aux éventuels étudiants chinois d'évaluer leurs options.

Le Canada figure parmi les cinq destinations les plus recherchées par les étudiants chinois qui souhaitent étudier à l'étranger. En 2022, plus de 52 000 permis d'étude ont été accordés à des étudiants provenant de Chine (source : universityaffairs.ca, 28 mars 2023). On prévoit que ce nombre grandira, car le ministère de l'Éducation de la Chine a émis une directive le 28 janvier dernier selon laquelle les personnes qui étudient en ligne en Chine devront retourner sur les campus à l'étranger, faute de quoi leurs qualifications ne seront pas reconnues sur le marché du travail chinois.

Pour les établissements d'enseignement moins connus, se démarquer et attirer l'attention des étudiants internationaux peut présenter tout un défi.

Les établissements canadiens accordent une grande importance aux étudiants internationaux pour leurs diverses perspectives, leurs contributions économiques, et leur apport enrichissant au milieu universitaire. Cependant, il faut que ces établissements veillent à ce que les étudiants internationaux soient au courant des multiples possibilités d'études offertes au Canada.

« Guidées par le vécu et les connaissances des membres de notre équipe, nous avons créé un répertoire pour aider les éventuels étudiants chinois à découvrir les différentes options offertes par les établissements canadiens; des écoles de métiers et formations professionnelles jusqu'aux programmes universitaires, a déclaré Lise Alain, présidente de LAT Multilingue. Nous voulons aider les petits établissements à se faire connaître dans ce marché en pleine croissance. »

Le site Web propose également des options avancées pour l'inscription à la liste ainsi que des services complémentaires pour les établissements qui souhaitent une plus grande visibilité. Les services complémentaires comprennent la publication de contenu en chinois sur les médias sociaux populaires comme WeChat et RED. En plus de figurer gratuitement sur la liste du répertoire, les écoles canadiennes peuvent communiquer efficacement leurs caractéristiques uniques auprès des étudiants chinois.

LAT Multilingue a des canaux dédiés au partage de contenu de haute qualité, de blogues, de communiqués de presse et de renseignements généraux à propos de chaque établissement. Tout le contenu est traduit à l'interne et les services comprennent aussi la gestion de médias sociaux.

Les établissements sont invités à s'inscrire gratuitement à la liste, en remplissant le formulaire au https://educationcanada.cn/get-listed/.

À propos de LAT Multilingue :

LAT Multilingue est une entreprise à l'avant-garde de la traduction et du marketing multilingue. Ayant pour mission d'offrir des solutions linguistiques sur mesure afin de tisser des liens entre les différentes cultures, LAT Multilingue aide les organismes à communiquer efficacement auprès de publics diversifiés, à élargir leur portée et à atteindre leurs objectifs d'affaires.

Pour en savoir plus sur LAT Multilingue, visitez le www.latmultilingual.com/fr.

