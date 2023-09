AVEVA ouvre un centre d'expérience client en Chine pour renforcer la transformation numérique et le développement durable





AVEVA, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels industriels qui favorise la transformation numérique et le développement durable, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son dernier centre d'expérience client (CEC) à Pékin. Ce centre illustre l'engagement continu d'AVEVA à poursuivre ses investissements et sa croissance en Chine et constitue le cinquième centre technologique du groupe dans le monde.

Lors de la cérémonie d'ouverture, l'équipe a accueilli des leaders du secteur et des représentants des médias. Caspar Herzberg, PDG d'AVEVA, et Caoimhe Keogan, Chief People Officer, ont participé à la cérémonie avec Emon Zaman, Senior Vice President, Head of APAC, et Jingyi Cui, Local Vice President, General Manager of China, pour souhaiter la bienvenue aux invités et les informer de la stratégie et des ambitions de croissance de la société en Chine.

Caspar Herzberg, CEO d'AVEVA, a déclaré : « L'ouverture aujourd'hui de notre centre d'expérience client ultramoderne ici à Pékin témoigne de l'engagement d'AVEVA envers ses clients et partenaires en Chine et de nos investissements continus dans l'innovation et la croissance dans la deuxième plus grande économie du monde ».

« Nos CEC à travers le monde sont comme un collier de perles qui permet à nos clients d'expérimenter et d'explorer nos solutions par eux-mêmes. Ils peuvent y constater la puissance des écosystèmes connectés dans divers secteurs industriels et découvrir comment l'intelligence artificielle (IA) industrielle de pointe et les jumeaux numériques peuvent être utilisés dans leurs propres entreprises ».

Jingyi Cui, vice-président et directeur général d'AVEVA Chine, a ajouté : « Je suis honoré d'accueillir nos clients et les médias pour l'inauguration d'aujourd'hui. Ce nouveau CEC est une étape importante dans les 27 ans d'histoire d'AVEVA en Chine et reflète à la fois notre innovation technologique dans le domaine des logiciels industriels et notre collaboration avec nos clients dans leur transformation numérique. »

Le CEC en Chine met en évidence le pouvoir de transformation des écosystèmes industriels lorsqu'il s'agit de faire progresser l'innovation et de créer une économie industrielle connectée. Ce CEC présente la plate-forme industrielle et les applications d'AVEVA. Il comprend une série de démonstrations interactives montrant les possibilités offertes par les logiciels de l'entreprise dans les domaines de la transformation numérique, de l'IA pour des secteurs spécifiques, de la visualisation de données et de la réalité virtuelle avec le soutien d'architectures cloud hybrides. Le CEC présente également une variété de solutions spécifiques à l'industrie, notamment la simulation dynamique de processus à l'aide des produits AVEVA Extended Reality Solution, AVEVA E3D Design, AVEVA Enterprise Resource Management, AVEVA Asset Information Management, AVEVA PI System, AVEVA Predictive Analytics, AVEVA APC et AVEVA Process Optimization. Chaque exemple démontre comment la plate-forme hybride et les applications d'AVEVA permettent aux clients industriels d'optimiser l'ensemble du cycle de vie des ressources et d'obtenir plus rapidement des résultats durables.

AVEVA investit plus de 16 % de son chiffre d'affaires dans la recherche et le développement et dispose de 10 centres de R&D en propre et de cinq CEC dans le monde. Des CEC de premier plan sont également situés à Londres (Royaume-Uni) ainsi qu'à San Leandro, Lake Forest et Houston aux États-Unis.

AVEVA Chine utilisera le CEC pour démontrer de nouvelles opportunités à ses clients, ses partenaires, les médias, les institutions académiques, les instituts de recherche, le gouvernement et d'autres organismes publics, et pour leur montrer les avantages potentiels. Il s'agit également de recueillir et de synthétiser les commentaires des clients afin d'optimiser le développement et de prioriser les investissements dans de nouvelles solutions techniques.

Dans le monde entier, le secteur connaît actuellement des changements rapides, allant des contraintes liées à la chaîne d'approvisionnement et à la géopolitique à la décarbonisation, en passant par un changement de génération avec l'arrivée de plus en plus de natifs du numérique dans le monde du travail industriel. Les solutions AVEVA fournissent aux équipes les informations et les connaissances fiables dont elles ont besoin pour déployer pleinement leur inventivité. En Chine, cette approche permet aux entreprises de poursuivre leur croissance tout en mettant en oeuvre la politique chinoise de « double carbone », qui vise à atteindre le point d'inflexion des émissions de carbone d'ici 2030 et à atteindre la neutralité climatique avant 2060.

