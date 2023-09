Informatisation du dossier santé numérique - Le SPGQ prévoit une débâcle épique





QUÉBEC, le 6 sept. 2023 /CNW/ - Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) exprime sa profonde inquiétude et condamne fermement la décision du gouvernement du Québec de confier à la firme étrangère ÉPIC Systems Corporation un projet d'envergure en santé numérique, risquant de reproduire les coûteuses erreurs passées comme l'implantation du système de télécommunications d'urgences RENIR.

Avec le choix de la firme ÉPIC, le gouvernement risque un fiasco informatique similaire à celui de RENIR. Le SPGQ rappelle que dans ce projet, Québec a dû se résigner à payer des consultants 1000 $ l'heure afin d'accélérer l'implantation de son réseau de communication d'urgence. Doté d'un budget initial de 143 millions $, RENIR a depuis largement fracassé le milliard de dollars, sans parvenir à compléter son implantation.

Alors que le gouvernement Legault encourage les citoyens à « acheter québécois » dans le cadre de l'initiative du Panier Bleu, le syndicat est troublé de constater que la même rigueur n'est pas appliquée lorsqu'il s'agit de choisir des partenaires pour des projets gouvernementaux cruciaux. Le SPGQ rappelle que la protection et le renforcement de l'expertise québécoise devraient être au coeur des préoccupations gouvernementales.

Le SPGQ partage les inquiétudes formulées par de nombreux experts et chercheurs quant aux antécédents d'ÉPIC Systems Corporation dans d'autres pays, où des problèmes majeurs ont été rencontrés lors de l'implantation de solutions technologiques similaires. Des dépassements de coûts, des erreurs de traduction et des problèmes d'interopérabilité ont entraîné des répercussions sur la qualité des soins médicaux et la sécurité des patients.

Le choix du gouvernement d'opter pour un modèle unique et générique pour tout le Québec soulève également des questions quant à la faisabilité et à la maintenance du projet à long terme. Le SPGQ s'inquiète des conséquences potentielles sur la productivité et l'efficacité du réseau de santé québécois, déjà sous pression en raison de la pénurie de personnel.

Le SPGQ appelle le gouvernement à reconsidérer sa décision et à réévaluer les partenaires potentiels pour le projet de santé numérique. Selon lui, il est essentiel de protéger les intérêts du Québec, d'investir massivement dans le développement de compétences internes et de garantir que les fonds publics sont utilisés de manière judicieuse et efficace.

Lorsque des compétences spécifiques ne sont pas disponibles en interne, le SPGQ exhorte le gouvernement à être cohérent dans ses actions et à favoriser les entreprises québécoises, conformément à l'esprit du Panier Bleu. Le syndicat croit aussi que de confier des tâches essentielles à des sous-traitants extérieurs engendre une dépendance néfaste et coûteuse, tout en fragilisant la qualité des services publics et la stabilité des institutions gouvernementales québécoises.

À propos du SPGQ

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente 33 430 spécialistes, dont près de 24 830 dans la fonction publique, 5?820 à Revenu Québec et 2 780 en santé, en enseignement supérieur et dans les sociétés d'État.

Suivre le SPGQ

Web?: spgq.qc.ca

Twitter?: twitter.com/spgq

Facebook?: facebook.com/lespgq

YouTube : youtube.com/c/SpgqQcCaquebec

LinkedIn : ca.linkedin.com/company/spgq

SOURCE Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)

6 septembre 2023 à 09:57

Communiqué envoyé leet diffusé par :