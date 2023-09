La FICR lance un mécanisme financier novateur pour révolutionner les interventions en cas de catastrophe





La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), en collaboration avec la société mondiale de services professionnels Aon, la Lloyd's Disaster Risk Facility et le Centre for Disaster Protection, a annoncé une approche novatrice de la réponse aux catastrophes. Révolutionnaire de transfert des risques permettra de disposer d'un soutien rapide et souple en cas de catastrophe. Cet outil sert de support au Fonds d'urgence pour les réponses aux catastrophes (DREF) de la FICR.

Un financement d'urgence toujours disponible en cas de besoin

Le DREF s'est avéré être le moyen le plus simple, le plus rapide, le plus transparent et le plus local pour les Sociétés nationales membres de la FICR d'accéder à un financement d'urgence international fiable et à court terme pour l'action communautaire dans tous les types de catastrophes lorsque les besoins dépassent les ressources disponibles au niveau national. Le nouveau filet de sécurité constituera une soupape de sécurité essentielle pour le travail de sauvetage du DREF, qui pourra ainsi continuer à répondre aux besoins d'aujourd'hui tout en se tenant prêt à faire face aux crises de demain.

L'ambition de la FICR est de faire croître le fonds chaque année pour atteindre 100 millions de francs suisses en 20251. Actuellement, on assiste à une augmentation alarmante des situations d'urgence de petite et moyenne envergure, et les fonds ne sont pas toujours disponibles lorsque l'on en a besoin. Le nouvel outil d'assurance permet au DREF de disposer d'un financement d'urgence pouvant aller jusqu'à 20 millions de francs suisses. En fait, dès que les fonds alloués par le DREF pour les risques naturels atteignent 33 millions de francs suisses, la réassurance est déclenchée pour reconstituer les réserves du DREF.

En transférant le risque des bilans publics tendus vers le secteur privé, le DREF est désormais en mesure de réagir de manière plus souple et plus efficace, avec la possibilité d'atteindre 6 millions de personnes vulnérables supplémentaires chaque année. La réassurance agit comme un filet de sécurité pour le DREF, garantissant que des fonds supplémentaires sont disponibles et prêts à fournir une aide aux communautés vulnérables, même pendant les périodes de demande accrue.

Des partenariats pionniers

Aon et Lloyd's Disaster Risk Facility ont développé ensemble le mécanisme d'assurance et conçu une structure unique s'appuyant sur les 40 ans d'expérience du DREF en matière de soutien aux sociétés nationales membres de la FICR à travers le monde. Il est important de noter que cela a été réalisé sans imposer de changements au processus opérationnel actuel du DREF.

L'assurance DREF est soutenue par des donateurs internationaux, notamment le Foreign, Commonwealth, and Development Office (UK FCDO), la Croix-Rouge britannique et Croix-Rouge danoise, ainsi que le secteur privé. L'assurance DREF est également cofinancée par InsuResilience Solutions Fund (ISF) pour soutenir le financement des primes d'assurance et le développement de produits. Le cabinet d'avocats mondial Reed Smith a fourni des conseils juridiques à la FICR, avec le soutien du cabinet d'avocats suisse Lenz & Staehelin et du cabinet d'avocats spécialisé dans l'offshore Ogier.

Ce partenariat a débouché sur un produit de réassurance entièrement nouveau, mais reproductible et évolutif, qui :

est conçu sur mesure pour le DREF et s'inspire de ses performances historiques réelles

utilise des données publiées, ce qui favorise la transparence et la responsabilité de l'approche

est, pour la première fois, un modèle de réassurance basé sur l'indemnisation qui a été développé dans un contexte de financement des risques de catastrophes humanitaires

est conçu pour utiliser les marchés commerciaux bien établis de la réassurance des catastrophes, ce qui réduit les coûts et améliore l'évolutivité (et permet de l'utiliser dans d'autres contextes humanitaires)

a fait l'objet d'un contrôle continu et d'une évaluation indépendante préalable afin de garantir son applicabilité.

La capacité de réassurance a été offerte par les trois membres fondateurs de la Lloyd's Disaster Risk Facility basée à Londres, Hiscox, Chaucer et RenaissanceRe, Fidelis MGU ayant réalisé le placement en tant qu'unique représentant du marché des Bermudes.

Pour plus d'informations et pour consulter le communiqué de presse dans son intégralité, visitez le site https://www.ifrc.org/press-release/ifrc-launches-groundbreaking-financial-mechanism-transform-disaster-response

