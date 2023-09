Déclaration - Le président des Producteurs laitiers du Canada a émis la déclaration suivante en réaction à la décision du groupe spécial du PTPGP





OTTAWA, ON, le 6 sept. 2023 /CNW/ - David Wiens, président des Producteurs laitiers du Canada, a émis aujourd'hui la déclaration suivante en réaction au rapport du Groupe spécial sur le règlement des différends dans le cadre de l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) :

Les Producteurs laitiers du Canada sont déçus de la décision du Groupe spécial sur les différends (« pools ») qui a conclu que deux des six éléments contestés par la Nouvelle-Zélande étaient incompatibles avec l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). Néanmoins, le Groupe spécial a estimé que quatre des allégations de la Nouvelle-Zélande étaient non fondées.

Nous demandons maintenant au gouvernement fédéral de procéder à un examen approfondi des mesures que le gouvernement de la Nouvelle-Zélande a mises en place pour soutenir son secteur laitier afin de garantir qu'elles sont conformes à ses obligations commerciales internationales.

À PROPOS DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) sont l'organisme national de politique, de lobbying et de promotion qui représente les producteurs de lait canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier dans notre pays. Ils cherchent aussi à maintenir des politiques qui favorisent la viabilité de la production laitière canadienne et qui font la promotion des produits laitiers et de leurs bienfaits pour la santé. Les producteurs laitiers se sont fixé un objectif visant la carboneutralité de la production laitière à la ferme d'ici 2050.

SOURCE Dairy Farmers of Canada

6 septembre 2023 à 09:03

Communiqué envoyé leet diffusé par :