GIGABYTE annonce que les dernières cartes graphiques AMD Radeontm RX 7800 XT et RX 7700 XT GAMING OC arrivent sur le marché





TAIPEI, 6 septembre 2023 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la plus grande marque d'ordinateurs au monde, annonce que les cartes graphiques GIGABYTE Radeontm RX 7800 XT et RX 7700 XT GAMING OC arrivent sur le marché aujourd'hui. Basée sur la puce Navi 32 d'AMD utilisant l'architecture RDNA 3, la RX 7800 XT GAMING OC offre une excellente expérience en gaming 1440p, soutenue par une VRAM et une puissance informatique substantielles. De son côté, la RX 7700 XT GAMING OC apparaît comme une option de milieu de gamme attrayante, promettant également des performances exceptionnelles en 1440p.

Les modèles RX 7800 XT et RX 7700 XT GAMING OC sont tous deux équipés du célèbre système de refroidissement WINDFORCE de GIGABYTE, conçu pour assurer des performances optimales, même pendant les sessions de jeu prolongées. Cette solution de refroidissement innovante dispose d'une conception à triple ventilateur avec la technologie Alternate Spinning, de caloducs composites en cuivre, de la technologie Screen Cooling et d'un éventail d'autres fonctionnalités exclusives. Ces composants fonctionnent en tandem pour une dissipation de la chaleur efficace, permettant ainsi aux cartes de maintenir des températures de fonctionnement optimales tout en maintenant les niveaux de bruit à un minimum.

L'une des caractéristiques essentielles du système de refroidissement WINDFORCE est la technologie Alternate Spinning, qui permet au ventilateur central de tourner dans le sens opposé à celui des ventilateurs latéraux. Cette conception de flux d'air coordonné double la pression de l'air et réduit les turbulences, en canalisant efficacement la chaleur loin des sections supérieure et inférieure de la carte graphique. De plus, les cartes disposent d'une bonne conception de la ventilation grâce à la technologie Screen Cooling, qui optimise la dispersion de la chaleur pour une efficacité de refroidissement supérieure.

Les cartes graphiques utilisent des caloducs en cuivre pur en contact direct avec le GPU qui couvrent également la VRAM grâce à une plaque de cuivre, pour assurer le refroidissement optimal des éléments essentiels. Dans les scénarios de jeu à faible charge ou à faible puissance, les ventilateurs restent hors tension, permettant ainsi aux joueurs de s'immerger dans le gameplay dans un silence absolu.

En termes de polyvalence, les deux cartes graphiques disposent d'un bouton Dual BIOS ? un bouton physique permettant aux utilisateurs de basculer sans effort entre le mode OC par défaut, optimisé pour les tâches à hautes performances, et le mode silencieux, idéal pour les sessions de jeu silencieuses.

Améliorant l'intégrité structurelle, les deux cartes sont équipées d'une plaque arrière métallique robuste qui non seulement renforce la structure globale, mais protège également le PCB contre l'affaissement. L'esthétique est davantage améliorée par un éclairage LED latéral captivant, qui peut être personnalisé selon vos préférences via le GIGABYTE Control Center.

Les cartes graphiques GIGABYTE Radeon RX 7800 XT et RX 7700 XT GAMING OC sont déjà sur le marché, veuillez consulter le site officiel de GIGABYTE pour plus de détails.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2193545/GIGABYTE_Launches_The_Latest_AMD_Radeon__RX_78000_XT_RX.jpg

6 septembre 2023 à 09:00

