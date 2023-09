Québec franchit une première étape vers l'agrandissement de l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges





SAINT-GEORGES, QC, le 6 sept. 2023 /CNW/ - Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, un financement de 3,5 millions $ pour mettre en oeuvre la première phase de l'agrandissement de l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges. Il s'agit d'une étape importante en vue de la réalisation de l'agrandissement et de la modernisation de l'urgence, tel que le gouvernement s'y était engagé.

La modernisation des infrastructures du réseau fait partie des éléments clés du Plan santé du gouvernement du Québec afin de rendre les environnements de soins plus attrayants pour le personnel et mieux adaptés aux besoins des citoyens. Ce projet permettra par ailleurs de mieux répondre à l'augmentation de l'achalandage de l'urgence au cours des dernières années.

Citations :

« L'agrandissement de l'Hôpital de Saint-Georges est un exemple concret des efforts déployés par notre gouvernement pour offrir des milieux de soins modernes et adaptés. Il s'agit de l'une des mesures phares de notre Plan santé afin de procurer aux différentes régions du Québec des infrastructures à la hauteur de ce que les citoyens, et le personnel, méritent. Ce projet témoigne de l'importance qu'accorde notre gouvernement à l'amélioration de l'accessibilité et de la qualité des soins offerts aux patients, et permettra au personnel d'évoluer au sein d'environnements de travail plus stimulants. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Tel que promis, l'Hôpital de Saint-Georges est au coeur de mes priorités. Je suis donc très heureux d'annoncer cet investissement important, qui permettra bientôt d'offrir au personnel et aux usagers un environnement qui répond davantage aux besoins actuels. La sécurité est un élément central de ce projet. Cette réalisation offrira aux équipes de mieux intervenir, et plus efficacement, auprès des enfants, des familles et des personnes aînées qui se présentent à l'urgence. Nous tenons parole et nous allons continuer de travailler à la modernisation de notre Hôpital. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

Faits saillants :

En complément du montant de 3,5 millions $ versé, l'établissement contribuera à hauteur de 500 000 $ pour la réalisation du projet d'agrandissement.

6 septembre 2023

