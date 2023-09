SIBIONICS lance le système révolutionnaire de surveillance continue des cétones (CKM) SIBIO KS1 pour assurer le suivi des niveaux de cétones





SHENZHEN, Chine, 6 septembre 2023 /CNW/ - SIBIONICS, un chef de file de l'électronique bioportable grand public, est heureux d'annoncer le lancement du système de surveillance continue des cétones (CKM) SIBIO KS1, le tout nouveau dispositif biométrique portable de l'entreprise conçu pour mesurer les cétones. Appuyé par une certification CE pour les biocapteurs portables visant à assurer la surveillance dans le domaine des soins de santé, le système KS1 est le premier capteur et émetteur tout-en-un au monde qui fournit une surveillance en temps réel aux praticiens du régime cétogène. Maintenant, les personnes qui adhèrent à un régime cétogène ou qui pratiquent des activités physiques seront en mesure de surveiller leurs niveaux de cétone sans interruption pendant 14 jours.

Le KS1 est un système bioportable grand public doté d'un capteur qui permet d'assurer une surveillance en tout temps pendant 14 jours. Les utilisateurs seront alors en mesure de lire et de mieux comprendre les niveaux de cétone de leur corps afin d'assurer un suivi plus efficace de leur santé, et d'adapter leur mode de vie et leurs choix alimentaires en conséquence. Le KS1 fournit une rétroaction toutes les cinq minutes au moyen de la connectivité Bluetooth, que la personne qui le porte peut consulter à partir d'une application mobile.

« L'objectif derrière le système de surveillance continue des cétones SIBIO KS1 était d'améliorer la technologie de détection biométrique précédente déjà maîtrisée par SIBIONICS afin de fournir des capacités de surveillance de meilleure qualité et plus précises. Comme les niveaux de cétones dans le sang font partie des principaux indicateurs auxquels les personnes ayant certains modes de vie et certaines exigences alimentaires prêtent davantage attention de nos jours, le système KS1 était la prochaine étape logique des activités de recherche et développement de SIBIONICS. Grâce à cette percée, les niveaux de cétones dans le sang peuvent maintenant être surveillés de façon plus visuelle afin d'éviter une cétose excessive qui pourrait mener à l'acidose », a déclaré Alfred Hu, vice-président principal de SIBIONICS.

Conçu pour être facile à utiliser par les utilisateurs de tous les jours qui n'ont peut-être pas d'expérience préalable de la lecture de biomarqueurs et de l'évaluation de leurs données, le système de surveillance continue des cétones SIBIO KS1 ne nécessite pas de se piquer les doigts et fait plutôt appel à un capteur hypodermique peu invasif et indolore. Les connaissances en matière de santé et d'alimentation sont maintenant démocratisées afin que tout le monde puisse déterminer son niveau de cétone rapidement et efficacement. La technologie imperméable IPX8 signifie également que le KS1 peut être porté lors de baignades, dans la douche ou lorsque vous faites de l'exercice sans subir de dommages ou de dysfonctionnement.

SIBIONICS a annoncé que le système de surveillance continue des cétones SIBIO KS1 est maintenant disponible pour un essai gratuit. Si vous souhaitez profiter des avantages du KS1, consultez le site Web suivant : https://www.sibiosensor.com/pages/free-trial?spm=..index.header_1.1 pour vous inscrire à l'essai gratuit. De plus, une autre technologie de base de l'entreprise, le système de surveillance continue du glucose (CGM), qui est sur le point d'obtenir la certification CE, sera bientôt lancée. D'autres mises à jour de SIBIONICS suivront.

