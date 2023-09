MÉMOIRES : UNE SÉRIE PASSIONNANTE SUR L'HISTOIRE POLITIQUE DU QUÉBEC!





QUÉBEC, le 6 sept. 2023 /CNW/ - L'émission Mémoires est de retour sur le Canal de l'Assemblée nationale! Emballée par l'engouement suscité par les nombreuses nouveautés mises de l'avant l'an dernier, l'équipe du Service de la télévision et de la production numérique revient en force avec de nouvelles entrevues passionnantes.

Quatre ex-parlementaires viendront raconter des épisodes mémorables de leur carrière et de l'histoire du Québec : Benoît Laprise (député de Roberval de 1994 à 2003), Linda Lapointe (députée de Groulx de 2007 à 2008), Marie Bouillé (députée d'Iberville de 2008 à 2014) et Norman MacMillan (député de Papineau de 1989 à 2012). Certains segments promettent de faire vivre des émotions fortes au public, les ex-parlementaires ayant notamment renoué avec le mythique salon Bleu, le temps de quelques questions. Découvrez l'histoire politique du Québec à travers le témoignage de celles et ceux qui en ont été les acteurs principaux!

Le rendez-vous est lancé dès le 24 septembre sur le Canal de l'Assemblée nationale, les dimanches à 20 h et en rediffusion les lundis, dès 20 h. Vous aimeriez revoir tous les épisodes de la série? Consultez la chaîne YouTube de l'Assemblée nationale!

Source et renseignements :

Béatrice Zacharie, conseillère en communication

Direction des communications

Assemblée nationale du Québec

Téléphone : 418 808-4102

[email protected]

SOURCE Assemblée nationale du Québec

6 septembre 2023 à 08:00

