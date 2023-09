Foundevertm nomme Guillaume Laporte au poste de Chief AI Officer





Foundevertm, leader mondial de l'expérience client (CX), annonce l'arrivée de Guillaume Laporte, dirigeant et entrepreneur, en tant que Chief AI Officer. À ce poste, Guillaume sera chargé de définir la stratégie relative à l'IA et de travailler avec les équipes opérationnelles pour s'assurer de sa mise en oeuvre. Il définira les objectifs en matière d'IA, déterminera la feuille de route pour les atteindre ainsi que les moyens associés. Il sera également en charge des relations avec les principales parties prenantes, notamment les clients, la direction et les actionnaires.

« Nous sommes ravis d'accueillir Guillaume au sein de notre direction mondiale. Son expertise approfondie en matière d'IA va nous permettre de renforcer notre capacité à innover et à faire bénéficier nos clients d'avancées technologiques», déclare Laurent Uberti, président, CEO et fondateur de Foundever. « Guillaume apporte l'expérience et les compétences dont nous avons besoin pour accélérer notre croissance et contribuer à notre mission de simplification et de création des meilleures expériences clients, partout dans le monde. Le fait de compter sur Guillaume à ce nouveau poste va permettre à Foundever de développer et de mettre en oeuvre des projets structurants autour de l'IA, d'identifier et d'atténuer les risques et de veiller à ce que l'IA soit utilisée de manière responsable et éthique, notre priorité absolue. »

Basé à Barcelone et originaire de Suisse, Guillaume cofonde Mindsay en 2016, une solution d'IA conversationnelle utilisée pour automatiser les processus clients, qu'il dirige également. En 2022, Mindsay a été acquis par Laiye, une plateforme qui, grâce à l'IA, permet aux supports clients de gagner en efficacité et d'offrir ainsi aux entreprises qui l'utilisent un avantage concurrentiel. Par suite de cette acquisition, Guillaume a été directeur général de Chatbot International chez Laiye, où il a continué de renforcer ses compétences en scaling de SaaS IA. Guillaume Laporte est diplômé d'études entrepreneuriales à l'Ecole 42 (2016), et d'HEC (2016). Il a également étudié à l'EHL en International Hospitality Management (de 2011 à 2015).

Foundever est convaincu de la valeur potentielle de l'IA générative pour permettre à ses services CX de gagner en efficacité et agilité, tout réduisant les coûts et en offrant de meilleurs résultats, dans un contexte où les capacités de l'IA générative s'amplifient et les investissements dans les modèles d'IA propriétaires et open source se développent.

En tant que leader mondial de solutions novatrices pour plus de 750 marques dans tous les grands secteurs, Foundever combine une expérience éprouvée dans l'exploitation de l'IA au sein de solutions centrées sur le client depuis près d'une décennie et plus de 30 ans d'expérience dans les services d'externalisation des processus métier (BPO) dans le monde entier.

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe Foundever en tant que Chief AI Officer », déclare Guillaume Laporte. « Nous entrons dans une période cruciale pour la technologie et la question de l'utilisation de l'IA doit être abordée avec soin. Ma mission chez Foundever est en parfaite adéquation avec mes valeurs et je suis convaincu que ma carrière et mon expérience dans l'IA et l'entrepreneuriat seront utiles. J'ai hâte d'apporter ma pierre à l'édifice. »

Pour en savoir plus sur Foundever, rendez-vous sur www.foundever.com.

À propos de Foundevertm

Foundevertm est un leader mondial de l'expérience client (CX). Avec 170 000 collaborateurs dans le monde, nous sommes l'équipe derrière les meilleures expériences des 750 plus grandes marques internationales et digitales. Nos solutions CX innovantes, notre technologie et notre expertise sont conçues pour répondre aux besoins opérationnels de nos clients et leur offrir une expérience sans couture, partout et à tout moment.

Prenant en charge 9 millions d'expériences chaque jour dans plus de 60 langues et 45 pays, Foundever combine la force d'une présence mondiale à une approche entrepreneuriale, permettant aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs de transformer leur CX.

6 septembre 2023 à 08:05

