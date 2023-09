Stingray conclut une entente de distribution américaine et canadienne avec le géant de la télévision TCL





MONTRÉAL, 06 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, a annoncé aujourd'hui sa nouvelle entente de distribution avec TCL ® , l'une des plus importantes marques de produits électroniques grand public au monde. Par le biais de son application TCLtv+, elle propose à sa clientèle nord-américaine un nouveau service de webdiffusion en continu doté d'une panoplie de divertissements gratuits. Cette entente inédite permet aux utilisateurs de TCLtv+ d'accéder aux chaînes novatrices de Stingray, y compris la toute nouvelle Ultimate Trivia, et d'amplifier leur expérience de divertissement grâce à une grande variété de contenus musicaux et spécialisés.



Désormais offerte via Google, et bientôt par l'entremise des systèmes d'exploitation intelligents Roku et Fire TV, l'application TCLtv+ donne accès à plus de 200 chaînes FAST (chaînes télé gratuites soutenues par la publicité) ainsi qu'à au-delà de 1500 films et séries télé à la demande produits par des studios de toute taille.



« La réussite continue de TCL résulte de son approche innovante et de son intégration verticale. Cependant, c'est grâce à ses partenaires principaux de contenu, comme Stingray, qu'elle a été l'une des deux marques de téléviseurs les plus vendues aux États-Unis pendant quatre années consécutives », a déclaré Marc Zhang, président de TCL Amérique du Nord. « Afin d'assurer sa popularité mondiale, TCL demeure à l'écoute de son public, qui est toujours en quête de nouvelles sources de divertissement. Pour cette raison, nous sommes ravis d'élargir la collection de TCLtv+ avec de la musique et des jeux-questionnaires de pointe. »

La clientèle de TCL peut dès maintenant accéder gratuitement aux contenus triés sur le volet des chaînes audio de Stingray Music, qui couvrent une riche palette de genres musicaux. Des grands palmarès multigenres jusqu'aux chaînes centrées sur des courants précis (comme « Remember the 80s », « Greatest Hits », « Classic Rock », « Hot Country », « Hit List », « Easy Listening », « SPA » et « TikTok Radio »), il y en a pour tous les goûts.

Ultimate Trivia by Stingray, la seule chaîne FAST de jeux-questionnaires au monde, offre au public l'occasion unique de mettre à l'épreuve ses connaissances selon diverses catégories, y compris la géographie, l'histoire, le sport, l'art et le divertissement, la science et bien plus encore.

Cette proposition est complétée par une formidable sélection de chaînes spécialisées :

Stingray Naturescape : une combinaison de paysages et de plans rapprochés à couper le souffle, appuyés par une trame sonore adaptée à tout moment de la journée;

: une combinaison de paysages et de plans rapprochés à couper le souffle, appuyés par une trame sonore adaptée à tout moment de la journée; Qello Concerts by Stingray : une véritable expérience de concert immersive;

: une véritable expérience de concert immersive; Stingray Karaoke : l'activité parfaite pour délier sa voix en famille ou entre amis;

: l'activité parfaite pour délier sa voix en famille ou entre amis; Stingray Classica : une riche collection de chefs-d'oeuvre classiques internationaux, y compris des concerts, des opéras, des ballets et des documentaires;

: une riche collection de chefs-d'oeuvre classiques internationaux, y compris des concerts, des opéras, des ballets et des documentaires; Stingray Djazz : le paradis des mélomanes qui se passionnent pour le jazz d'hier à aujourd'hui;

: le paradis des mélomanes qui se passionnent pour le jazz d'hier à aujourd'hui; Stingray CMusic : des vidéos musicales d'avant-garde qui révolutionnent le genre classique.



« Nous nous réjouissons d'avoir été choisis en tant que partenaire pilier de TCLtv+ », a déclaré David Purdy, chef de la stratégie de revenu de Stingray. « Cette collaboration sur le plan du contenu approfondira l'expérience utilisateur grâce à une combinaison inégalée de contenus musicaux accessible gratuitement dans le monde entier. Notre programmation musicale, vidéo et spécialisée est le complément parfait pour l'offre télévisuelle attrayante de TCLtv+. »

« TCL est fier de mettre sur le marché des téléviseurs intelligents ultra performants avec une vaste gamme de contenus et de services dynamiques pour satisfaire tous les consommateurs », a déclaré Haohong Wang, directeur général de TCL Research America. « En plus d'offrir une expérience cinématographique incomparable, nos processus de conception avancés et notre technologie d'image complètent parfaitement les contenus livrés par nos précieux partenaires de divertissement, tels que Stingray, pour livrer des produits qui sont les champions de leur catégorie. »

À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d'infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d'affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l'IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d'Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 20?000 grands magasins. Stingray emploie près de 1?000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.

À propos de TCL

TCL Electronics se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public tels que des téléviseurs, des téléphones cellulaires, des appareils audio, ainsi que des appareils domestiques et des électroménagers intelligents. Alliant conception réfléchie et innovation technologique pour atteindre de nouveaux sommets, sa gamme de produits aux fonctionnalités indispensables génère des expériences porteuses. En tant que l'une des plus grandes marques de produits électroniques grand public au monde, TCL dispose d'une chaîne d'approvisionnement verticale et d'une usine de panneaux d'affichage à la fine pointe de la technologie qui permettent à tous de profiter de ses innovations.

Pour en savoir plus sur la gamme complète de produits de TCL, veuillez consulter le www.tcl.com.

6 septembre 2023 à 08:05

