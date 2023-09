L'heure de la procrastination pour la carboneutralité est terminée : Décarbonez maintenant ou vous serez dépassé!





Canderel lance En Route vers le Net-Zéro, une approche complète pour la décarbonation des bâtiments.

MONTRÉAL, le 6 sept. 2023 /CNW/ - Canderel est fier de présenter En Route vers le Net-Zéro (RNZ), un service qui répond à la demande croissante des propriétaires pour la décarbonation de leurs bâtiments. RNZ offre aux propriétaires et aux gestionnaires d'actifs un soutien stratégique et une mise en oeuvre complète dans leur parcours vers la décarbonation. Soutenue par ses capacités de suivi en temps réel, l'expertise de Canderel en gestion de propriétés, en ingénierie, en durabilité et en gestion de projet est appuyée par un consortium de spécialistes reconnus dans l'industrie, faisant de RNZ une offre véritablement distinctive.

Alors que la transition mondiale vers le développement durable continue de prendre de l'ampleur, les propriétaires de bâtiments qui négligent la décarbonation de leurs bâtiments feront face à des augmentations des taux d'inoccupation et des coûts d'opérations. Toutefois, la décarbonation n'est pas seulement une question de conformité, mais un choix stratégique qui offre des avantages tangibles.

Le temps d'agir est venu. Décarboner un bâtiment peut être une tâche intimidante ; par conséquent, RNZ permettra à Canderel de coordonner des projets pour les propriétaires et les gestionnaires d'actifs qui valorisent une approche axée sur des résultats pour décarboner leurs propriétés. Dans un domaine où les services de décarbonation se concentrent souvent sur des défis spécifiques et isolés, l'approche de Canderel se distingue par sa capacité à offrir une solution complète et intégrée, grâce à sa capacité à rassembler les acteurs clés nécessaires pour évaluer, planifier, exécuter, gérer, et surveiller ces projets efficacement.

RNZ aide les propriétaires de bâtiments et les gestionnaires d'actifs à prendre les mesures appropriées vers la décarbonation tout en réduisant les coûts, en augmentant la valeur de la propriété et en consolidant l'image de marque de l'entreprise. Le marché devenant de plus en plus conscient de l'impact environnemental des bâtiments, la décarbonation n'est plus simplement un chemin vers la durabilité ; c'est une voie vers le succès commercial et la résilience à long terme.

« Nous portons la casquette de propriétaire et nous comprenons les défis que les propriétaires doivent affronter pour décarboner leurs bâtiments », déclare Brett Miller, PDG de Canderel. « Cette perspective nous donne le savoir-faire nécessaire pour maximiser la valeur du propriétaire grâce à la décarbonation. »

Chaque bâtiment est unique, et RNZ adopte une approche personnalisée pour fournir un plan de transition clé en main, avec une exécution axée sur l'augmentation de la valeur. Notre solution holistique accompagne l'ensemble du cycle de vie de rénovation, de l'évaluation, la gestion de projet, la planification stratégique de l'investissement du capital jusqu'à l'optimisation et la surveillance en temps réel.

RNZ sera officiellement lancé le 6 septembre. Une sélection de clients de Canderel à Montréal, Québec, Toronto et à Ottawa ont déjà bénéficié de l'offre de RNZ et accélèrent leur cheminement vers le net-zéro. RNZ est le service de décarbonation complet qui permet aux clients de Canderel de réaliser une croissance durable, en passant de la promesse à l'action.

À propos de Canderel

Canderel est l'une des plus grandes sociétés immobilières privées au Canada. Elle a été fondée il y a plus de 46 ans par Jonathan Weiner et s'est ensuite développée à partir de sa base à Montréal, pour atteindre sept bureaux à travers le Canada. Canderel gère et développe un portefeuille immobilier de plus de 25 millions de pieds carrés dans les sept principaux marchés du Canada - Québec, Montréal, Ottawa, Toronto, Calgary, Edmonton et Vancouver. Ses 650 professionnels de l'immobilier ont réalisé plus de 20 milliards de dollars en acquisitions, développements et projets de gestion.

