REPLY : Data Reply, Concept Reply et Storm Reply, qui font partie du groupe Reply, obtiennent le statut de "AWS Automotive Competency"





Reply, intégrateur de systèmes et société de conseil d'envergure mondiale, a annoncé aujourd'hui que trois entreprises de son réseau - Concept Reply, Data Reply et Storm Reply - ont obtenu le statut d'Amazon Web Services (AWS) Automotive Competency. Cette spécialisation reconnaît ces entreprises pour leur expertise dans la fourniture aux clients de services professionnels et/ou de solutions logicielles permettant de transformer le modèle d'exploitation d'une entreprise automobile.

Alors que les clients du secteur automobile exploitent le cloud pour innover et transformer leur modèle d'exploitation, ils recherchent des experts du cloud ayant une expérience approfondie de l'automobile. Les partenaires AWS Automotive Competency fournissent aux clients des solutions et des services tout au long de leur parcours de transformation numérique, tout en étant assurés, qu'ils bénéficient du soutien d'un partenaire AWS validé pour répondre à leurs besoins. Ces solutions suivent les meilleures pratiques AWS pour construire une infrastructure cloud sécurisée, performante, résiliente et efficace pour les applications industrielles.

L'obtention du statut AWS Automotive Competency différencie Concept Reply, Data Reply et Storm Reply en tant que membres du réseau de partenaires AWS (APN) ayant démontré leur compétence technique et leur succès auprès des clients dans l'exploitation de solutions cloud sur AWS pour l'industrie automobile. Ce programme met en valeur les partenaires AWS de l'industrie automobile qui ont une connaissance du domaine et fournissent des services en nuage. Pour recevoir la désignation AWS Automotive Competency, les partenaires AWS doivent subir une validation technique rigoureuse et fournir des références clients approuvées.

" Nous sommes ravis de recevoir cette reconnaissance de la part d'AWS. L'obtention du statut AWS Automotive Competency illustre notre capacité à réaliser des projets technologiques de pointe et complexes, témoignant d'une compréhension approfondie du marché en évolution rapide, en particulier avec les avancées en matière de véhicules connectés et d'électrification ", a déclaré Filippo Rizzante, CTO de Reply. "Chez Reply, nous sommes fiers de donner à nos clients les moyens d'améliorer leur efficacité opérationnelle et d'embrasser l'avenir de l'industrie grâce à l'utilisation d'AWS."

Grâce à la combinaison de la connaissance des processus des clients et des compétences technologiques sur AWS, Reply soutient certains des acteurs les plus importants du secteur automobile. Des solutions de voitures connectées à l'engagement numérique des clients et aux analyses avancées, les solutions de pointe de Reply alimentées par AWS aident les clients à naviguer dans le paysage en évolution rapide du secteur.

Gregor Endl, responsable des opérations cloud chez AUDI AG, a ajouté: "Reply nous a aidés à accélérer notre transformation cloud sur AWS chez Audi AG. Nous les félicitons pour leur réussite en tant que AWS Automotive Competency Launch Partner et nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration fructueuse."

AWS permet de mettre en oeuvre des solutions évolutives, flexibles et rentables, des startups aux entreprises mondiales. Pour faciliter l'intégration et le déploiement de ces solutions, le programme AWS Competency aide les clients à identifier les partenaires AWS qui possèdent une expérience et une expertise approfondies du secteur.

Reply

Reply [EXM, STAR : REY] est spécialisé dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles commerciaux basés sur les nouveaux modèles de l'IA, du big data, de l'informatique en nuage, des médias numériques et de l'internet des objets. Reply fournit des services de conseil, d'intégration de systèmes et des services numériques aux organisations des secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque et de l'assurance, et du secteur public. www.reply.com

Data Reply

Data Reply est la société du groupe Reply spécialisée dans l'analyse des Big Data et l'intelligence artificielle. Grâce à des équipes pluridisciplinaires de spécialistes en ingénierie Big Data, Data Science et Intelligent Process Automation, Data Reply accompagne des entreprises de différents secteurs dans l'optimisation de leurs processus à travers la conception et la mise en oeuvre de solutions, d'algorithmes quantiques et de modèles de Machine Learning et d'Intelligence Artificielle. www.data.reply.com

Concept Reply

Concept Reply, qui fait partie du réseau Reply, est un leader en matière de solutions IdO. Elle soutient et conseille ses clients dans les secteurs de l'automobile, de la fabrication, des infrastructures intelligentes et autres dans tous les aspects de l'Internet des objets (IdO) et du Cloud Computing. De la conception et du développement de solutions IdO personnalisées à leur mise en oeuvre et à leur gestion sans faille, Concept Reply aide ses clients à libérer le potentiel de l'IdO. www.concept.reply.com

Storm Reply

Storm Reply est un AWS Premier Consulting Partner et le spécialiste des services professionnels de cloud computing au sein du réseau Reply. Grâce à son expertise consolidée et à ses nombreuses années d'expérience dans la création et la gestion de solutions de données et d'analyse, d'infrastructure en tant que service (IaaS), de logiciel en tant que service (SaaS) et de plateforme en tant que service (PaaS), Storm Reply soutient des clients internationaux dans la mise en oeuvre de systèmes et d'applications basés sur le cloud. Notre objectif est d'utiliser le cloud pour créer de la valeur ajoutée pour les moyennes et grandes entreprises et de les aider à exploiter tout le potentiel du cloud. www.storm.reply.com

6 septembre 2023 à 03:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :