Améliorer la connectivité mondiale grâce aux appareils de traduction révolutionnaires de Timekettle qui occupent le devant de la scène à l'IFA 2023

SHENZHEN, Chine, 6 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Timekettle, la société de technologie spécialisée dans les appareils de traduction basés sur l'intelligence artificielle (IA), a présenté ses produits de la série T et de la série W à l'IFA 2023, la plus grande exposition de technologies au monde. Ces appareils de traduction innovants répondent aux besoins des personnes multilingues dans divers scénarios et ont attiré l'attention des partenaires commerciaux et des visiteurs à travers l'Europe, très impressionnés par les traductions de haute qualité et l'innovation technologique.

L'un des temps forts de l'IFA de cette année est la présentation du produit phare de Timekettle, les écouteurs traducteurs WT2 Edge. La technologie de pointe d'HybridCommtm distingue ce produit des autres sur le marché et révolutionne les appareils de traduction traditionnels en introduisant une structure technique complètement différente qui améliore le traitement de la parole, l'interprétation simultanée, et la traduction par l'IA, en particulier pour participer à des conversations profondes et longues. Les utilisateurs de WT2 Edge vont des professionnels d'entreprise et des familles multinationales aux enseignants de langues et aux apprenants.

Contrairement aux écouteurs de traducteur de Timekettle, la série T offre un appareil de traduction portable compacte et une traduction conviviale grâce à un bouton. Les appareils Fluentalk T1 et Fluentalk T1 mini font partie de cette série, offrant une facilité d'utilisation avec un seul bouton. Les utilisateurs n'ont plus besoin de compter sur des applications de traduction ou des processus fastidieux, ils peuvent accéder aux traductions instantanément, même dans des situations inattendues lors de leurs voyages à l'étranger. Le Fluentalk T1 mini a reçu des commentaires extrêmement positifs de voyageurs étrangers, expatriés depuis sa sortie il y a deux mois.

À l'IFA 2023, Timekettle invite les partenaires commerciaux et les médias à essayer ses solutions de traduction révolutionnaires et à expérimenter certaines des solutions de traduction les plus naturelles, fluides et précises du marché.

Stand Timekettle à l'IFA 2023

Date : 1er septembre 2023 - 5 septembre 2023

Lieu : A219, Hall 5.2, Messe Berlin, Messedamm 22, 14055 Berlin, Allemagne

À propos de Timekettle

Créé en 2016, Timekettle est un fournisseur de solutions de traduction leader et primé dans l'industrie. Leurs produits exceptionnels ont été récompensés par de nombreuses distinctions internationales, y compris le CES Innovation Award, iF Design Award et le Japan Good Design Award. Basée à Shenzhen, en Chine, Timekettle exploite également un centre client à Los Angeles, aux États-Unis. En tant que marque la plus vendue dans l'industrie des appareils de traduction, Timekettle détient actuellement la plus grande part de marché sur Amazon, desservant des centaines de milliers d'utilisateurs dans 171 pays et régions du monde.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter le site https://www.timekettle.co/ ou contacter [email protected] .

