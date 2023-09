Leapmotor présente son produit mondial C10 et de nouvelles technologies à Munich, et lance une stratégie mondiale





Le 4 septembre, Leapmotor a fait ses débuts au salon IAA MOBILITY 2023 (ci-après « Salon de l'automobile de Munich »), où s'est tenue la conférence de presse mondiale « LEAP TOGETHER: Shaping a Shared Technological Future ». L'entreprise y a présenté en détail l'architecture Leap 3.0, qui est le fruit de son développement interne dans tous les domaines, ainsi que son premier modèle mondial, le C10.

Zhu Jiangming, fondateur, président et directeur général de Leapmotor, souligne que « la stratégie de mondialisation de Leapmotor englobe l'internationalisation à la fois des produits et de la technologie. En huit ans de développement interne dans tous les domaines, Leapmotor est passé de LEAP1.0 à LEAP3.0. Avec l'arrivée de notre premier produit mondial basé sur l'architecture LEAP3.0, le C10, tous les produits suivants de Leapmotor seront conçus et développés avec un état d'esprit mondial et adhéreront ainsi à des normes mondiales. Au cours des deux prochaines années, Leapmotor lancera cinq produits à vocation mondiale en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Amérique et dans d'autres régions, afin d'offrir une expérience de mobilité intelligente aux consommateurs automobiles du monde entier. »

En tant qu'entreprise de véhicules électriques intelligents axée sur la technologie, Leapmotor reste fidèle à son engagement en faveur du développement interne de technologies de base dans tous les domaines. Avec un engagement inébranlable à façonner un avenir commun de mobilité intelligente, Leapmotor se consacre à offrir la meilleure expérience de mobilité intelligente possible à tous les consommateurs.

Huit ans de développement interne dans tous les domaines : LEAP 3.0 incarne les technologies électriques intelligentes de pointe

Leap 3.0, qui repose sur une architecture électronique et électrique centrale intégrée, englobe plusieurs technologies de pointe, notamment la technologie CTC 2.0 (Cell-to-Chassis), un entraînement électrique à refroidissement par huile de dernière génération, un poste de pilotage intelligent doté d'une puce Qualcomm Snapdragon 8295 et un système de conduite intelligente de premier plan. Il est également construit selon des normes mondiales et se targue d'une interchangeabilité de 88 %, conférant à chaque produit des caractéristiques inhérentes d'intelligence, de confort et de sécurité.

L'architecture centrale intégrée E/E [Four-Leaf Clover] de Leapmotor utilise une plateforme centrale de supercalculateur qui intègre de manière transparente les domaines de l'habitacle, du pilote, de l'alimentation et de la carrosserie du véhicule, réalisant ainsi une convergence pionnière de ces quatre domaines dans l'industrie. Elle permet en outre des mises à jour OTA (over-the-air) transparentes au niveau du véhicule pendant cinq ans. Avec plus de 500 interfaces réservées, elle permet à Leapmotor d'offrir une expérience de conduite évolutive et personnalisée.

Après le lancement l'année dernière de la technologie CTC sans boîtier, Leapmotor va encore plus loin avec CTC 2.0. Cette technologie avancée élimine les modules, incorpore de nouvelles fonctions de sécurité et intègre un système de gestion de la batterie (BMS). Ce châssis-batterie hautement intégré dote le véhicule d'attributs tels qu'une autonomie accrue, une sécurité renforcée, des performances supérieures et une récupération accélérée de l'énergie.

La toute dernière transmission électrique à refroidissement par huile présente des innovations qui vont de la technologie de fil plat moyenne tension à la technologie de carbure de silicium haute tension, offrant des puissances allant de 170 kW à 250 kW pour les applications de propulsion et de transmission intégrale. L'incorporation de la technologie de carbure de silicium haute tension dans la transmission électrique à fil plat et à refroidissement par huile permet d'obtenir un rendement global de 92 %, tout en ne pesant que 76 kg. Il en résulte une solution ultra-compacte et exceptionnellement puissante.

Le système d'habitacle intelligent Leapmotor maximise les capacités d'une puce Qualcomm Snapdragon 8295, dotant l'habitacle d'une puissance informatique robuste et d'une expérience client transparente. Le système d'exploitation intelligent Leap OS récemment mis au point répond à une multitude de scénarios de conduite et permet de personnaliser les paramètres pour s'adapter à divers modes d'utilisation.

Au niveau de la conduite intelligente, le véhicule équipé de Leap 3.0 est doté de 30 composants matériels de perception haute performance, dont un module LiDAR et une caméra HD de 8 mégapixels, pour une meilleure précision de la perception. Il est équipé d'un système sur puce (SoC) NVIDIA DRIVE Orin, qui délivre 254 TOPS de calcul pour permettre des capacités de conduite intelligente NAP sûres, rapides et urbaines.

En tant que solution globale pour la technologie des véhicules électriques intelligents, LEAP 3.0 est un leader mondial de premier plan dans le domaine des technologies de véhicules électriques intelligents.

Leapmotor lance une stratégie de mondialisation grâce à l'innovation des produits et aux avancées technologiques

Leapmotor dévoile le C10, premier véhicule sous l'architecture LEAP3.0, marquant ainsi son premier modèle stratégique mondial. Reprenant le langage de conception caractéristique de la famille Leapmotor et s'appuyant sur les dernières innovations de LEAP3.0, C10 s'engage dans une évolution intelligente pour façonner l'avenir de la mobilité.

Au cours de la conférence de presse, M. Zhu Jiangming a déclaré : « L'ouverture, la co-création et la collaboration mondiale sont essentielles pour parvenir à une prolifération rapide des véhicules électriques intelligents. À l'avenir, Leapmotor ne sera pas seulement un constructeur automobile, mais aussi un fournisseur complet de solutions pour les véhicules électriques intelligents. »

Au niveau mondial, Leapmotor propose quatre modèles de coopération technologique différents, allant de la conception à la réalisation. Leapmotor s'engage en outre activement dans des partenariats stratégiques avec des acteurs de renommée mondiale de l'écosystème de la mobilité tels que NVIDIA, ZF, Qualcomm, Bosch et NXP.

Le lancement de cette stratégie globale est une étape cruciale pour Leapmotor, qui montre la voie à suivre grâce à ses compétences en matière de développement interne dans tous les domaines, stimulant ainsi la trajectoire ascendante de l'entreprise. Il s'agit également d'une démonstration de la synergie entre la force, les prouesses technologiques et l'influence de la marque.

