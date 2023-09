TC Latin America Partners et REI s'intègrent sous le nom d'« Industrial Gate » pour diriger le boom du nearshoring au Mexique





TC Latin America Partners « TC » et Real Estate Investments « REI » annoncent leur intégration verticale au Mexique sous la nouvelle marque « Industrial Gate », consolidant ainsi leur alliance stratégique visant à capitaliser sur les opportunités du marché industriel en pleine croissance au Mexique, stimulé par le nearshoring.

Depuis 2021, TC et REI collaborent au développement et à l'exploitation d'installations industrielles au Mexique. Cette intégration représente une étape charnière dans l'optimisation de leurs capacités et la réponse efficace à la dynamique positive du marché.

Au cours des cinq premiers mois de 2023, les investissements liés à la relocalisation d'entreprises au Mexique ont dépassé de 38 % le total enregistré en 2022, atteignant ainsi 26 milliards de dollars. Selon le Nearshoring Observatory de Datamétrica-Aporta, la construction de parcs industriels et d'entrepôts s'est classée au troisième rang des montants d'investissement engagés les plus élevés en mai 2023. Cela s'explique par la forte demande d'espaces industriels émanant d'entreprises cherchant à relocaliser leur production et se heurtant à une importante pénurie d'espaces disponibles.

La stratégie « Industrial Gate » se concentre sur l'acquisition et le développement de propriétés industrielles de classe A, se spécialisant dans le développement d'actifs construits sur mesure. REI apporte son expertise opérationnelle et de développement à l'équipe de TC au Mexique, ainsi qu'une connaissance approfondie du marché. L'accent est notamment mis sur l'excellence à tous les stades du processus, du développement à la cession des actifs, en tirant parti de l'expérience de TC en tant que gestionnaire d'actifs institutionnels.

Depuis leur premier investissement conjoint en 2021, le parc industriel « Industrial Gate Escobedo » situé à Monterrey, des synergies notables ont été cultivées au sein des équipes. Au troisième trimestre 2023, le portefeuille inclut 10 bâtiments industriels avec 3,4 millions de pieds carrés de surface locative brute (SLB), abritant des locataires tels que Foxconn, DHL et Forvia ; le portefeuille dispose en outre d'une réserve foncière avec un potentiel de développement d'environ 1,5 million de pieds carrés de SLB supplémentaires.

L'intégration de TC et de REI en tant qu'« Industrial Gate » marque une étape importante dans le paysage industriel mexicain. Ensemble, ils seront en mesure de saisir l'opportunité de marché générée par le nearshoring en établissant une stratégie différenciée axée sur la satisfaction des besoins des locataires et des investisseurs.

5 septembre 2023 à 19:15

