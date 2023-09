SEKO Logistics accueille Maxime Bessiere, leader chevronné de la logistique et du commerce électronique, au sein de son équipe de direction mondiale





SEKO Logistics (SEKO), le leader de la logistique mondiale de bout en bout, a annoncé ce jour la nomination de Maxime Bessiere au poste de directeur commercial pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), avec effet immédiat. M. Bessiere reprendra les fonctions de David Emerson, l'un des quatre fondateurs de la division britannique et leader de longue date de SEKO, qui démissionnera le 31 décembre prochain.

En qualité de directeur commercial pour la région EMEA, y compris le Royaume-Uni et l'Irlande, M. Bessiere sera responsable de nombreuses tâches : croissance des ventes, développement du marché vertical, gestion des comptes, conception et mise en oeuvre de solutions, communication marketing de l'entreprise, tarification des appels d'offres stratégiques, durabilité et opérations commerciales. Il rejoint SEKO après cinq années chez Kerry Logistics EMEA, où il assumait le double rôle de directeur commercial de la région EMEA et de directeur général du cluster pour la Suède, la Pologne, la Belgique, la République tchèque et l'Afrique du Sud. Avant de rejoindre Kerry Logistics, Maxime Bessiere a travaillé 11 ans dans la région Asie-Pacifique chez GEODIS où il a occupé plusieurs postes, le dernier étant celui de directeur commercial et du marketing pour la Chine et Hong Kong.

« Notre équipe de direction mondiale est ravie d'accueillir un leader aussi hautement considéré que Maxime Bessiere, qui lui apporte sa vaste expérience de dirigeant dans les domaines du transport de fret traditionnel, de la logistique contractuelle et du commerce électronique dans la région EMEA », a déclaré Simon Pinto, président de la région EMEA. James Gagné, PDG de SEKO, a ajouté : « Nous exprimons notre sincère reconnaissance à David Emerson, sans qui notre Société ne serait pas dans l'excellente position où elle se trouve aujourd'hui et nous lui souhaitons le plus grand succès pour ses futures activités. »

Sous la direction commerciale de David Emerson, SEKO a étendu sa présence au-delà des États-Unis, tout d'abord au Royaume-Uni en 2003. Au cours des 20 dernières années, avec d'autres membres de l'équipe de direction de SEKO, il a ensuite contribué à développer l'entreprise à l'échelle mondiale en Europe, en Asie et dans les Amériques. Grâce à son expertise en matière de commerce électronique, il a contribué à faire de SEKO l'une des premières entreprises à entrer sur le marché en 2011. En 2022, SEKO a lancé une plateforme en ligne dédiée appelée Ecommerce.

« Je suis extrêmement fier de tout ce que SEKO a accompli ces 20 dernières années et j'ai la plus grande confiance en Maxime Bessiere pour prendre la suite, a déclaré David Emerson. Sa connaissance du commerce électronique et du transport de fret traditionnel sera un atout précieux pour SEKO, et je lui souhaite le plus grand succès dans ses nouvelles fonctions. Je serai toujours un ardent promoteur de SEKO. »

La région EMEA continue de bénéficier d'une croissance robuste, de même que les récentes extensions d'installations à Paris, Rotterdam, Lyon et au Royaume-Uni. Le nouvel entrepôt de Lyon, qui ouvrira dans les deux prochains mois, soutiendra la croissance de nos clients grâce à de nouvelles installations de stockage. SEKO est déterminée à favoriser la croissance de ses clients mondiaux en améliorant ses solutions de traitement des commandes et de commerce électronique.

« C'est pour moi un privilège d'être nommé directeur commercial de SEKO EMEA. J'ai pu constater la force de SEKO dans le secteur de la logistique, grâce à David Emerson et James Gagné, entre autres, à l'heure où la demande mondiale de commerce électronique continue d'augmenter, déclaré Maxime Bessiere. J'ai hâte de faire partie de cette équipe d'experts et de guider la stratégie globale et les ventes dans la région EMEA afin de garantir que nos clients bénéficient du meilleur partenaire logistique. »

Maxime Bessiere est basé au siège EMEA de SEKO à Paris.

Pour plus d'informations sur SEKO, rendez-vous sur www.sekologistics.com.

À propos de SEKO Logistics

SEKO Logistics, qui s'appuie sur près de 50 ans d'expertise de la logistique, est le partenaire logistique mondial de bout en bout, de l'expéditeur au consommateur. SEKO offre un service axé sur le client, une fiabilité de professionnel et des solutions d'expédition axées sur la technologie qui transforment les chaînes d'approvisionnement des clients en avantage concurrentiel. Avec plus de 150 bureaux répartis dans plus de 60 pays, SEKO vous aide à évoluer au rythme du commerce mondial. Pour plus d'informations sur SEKO, visiter le site Web : www.sekologistics.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

5 septembre 2023 à 19:00

