Organon renforce ses capacités de recherche et de développement avec deux nominations à des postes de direction





Organon (NYSE : OGN), une société de santé mondiale spécialisée dans la santé des femmes, a annoncé aujourd'hui la nomination de Juan Camilo Arjona Ferreira, M.D., au poste de directeur médical (CMO) et de Charlotte Owens, M.D., à la tête du département Medical Affairs and Outcomes Research. Ces nominations renforceront les capacités cliniques et médicales globales de l'entreprise, favoriseront les relations externes et stimuleront les efforts d'innovation pour répondre aux besoins de santé non satisfaits. Les deux postes relèvent directement de Sandra Milligan, M.D., J. D., responsable de la recherche et du développement.

Le Dr Arjona Ferreira a plus de deux décennies d'expérience en recherche et développement clinique et une solide expérience dans le domaine de la santé féminine. Il était récemment CMO de Myovant Sciences Inc. et a occupé auparavant des postes de direction dans le domaine de la santé féminine et dans d'autres domaines thérapeutiques chez Shionogi et Merck, connu sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada. Au début de sa carrière, le Dr Arjona Ferreira a exercé en tant que gynécologue dans des hôpitaux universitaires et dans un cabinet privé.

En tant que CMO de la société, le Dr Arjona Ferreira sera responsable de la direction des équipes Global Clinical Development, Clinical Trial Operations, Global Biostatistics et Global Pharmacovigilance and Safety Science d'Organon. Il dirigera la stratégie et la mise en oeuvre des programmes de développement clinique de l'entreprise, soutiendra un engagement clinique fort auprès des autorités réglementaires et créera et étendra le réseau de parties prenantes externes de l'entreprise dans le monde entier.

Le Dr Arjona Ferreira a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre l'équipe dévouée d'Organon à un moment aussi crucial, alors que nous construisons et faisons progresser un pipeline de pointe dans l'industrie avec des actifs en phase précoce et en phase avancée de développement. Je suis impatient de travailler avec notre extraordinaire réseau de partenaires et de collègues à travers le monde pour maximiser le potentiel de nos innovations ».

La Dr Owens rejoint Organon avec plus d'une décennie d'expérience dans l'industrie pharmaceutique et médicale, en plus de 20 ans de pratique en tant que gynécologue. Plus récemment, la Dr Owens était vice-présidente et directrice du Centre pour l'équité en matière de santé et les affaires des patients chez Takeda. Avant de rejoindre Takeda, la Dr Owens a été cadre supérieur dans le domaine du développement clinique et des affaires médicales chez AbbVie, Kimberly Clark et Johnson & Johnson. Dans le cadre de ces fonctions, elle était responsable de la gestion, de la planification, de la réalisation et de l'évaluation des essais cliniques afin de fournir des données cliniques de haute qualité, en mettant l'accent sur la santé des femmes. Elle était également responsable de la communication scientifique et de l'éducation dans ce domaine thérapeutique.

Dans le cadre de cette fonction, le Dr Owens dirigera la stratégie médicale et le soutien des produits commercialisés et en cours de développement dans le monde entier, y compris l'économie de la santé et la recherche de résultats. Elle établira et maintiendra des relations avec des organisations externes et des experts afin de s'assurer que les produits d'Organon continuent à répondre aux besoins du marché, à obtenir les résultats souhaités et à améliorer la réputation de la société auprès des fournisseurs, des payeurs et des patients.

« Tout au long de ma carrière, je me suis concentré sur l'élimination des inégalités en matière de santé et sur la création d'un écosystème de santé plus inclusif. C'est un moment passionnant et décisif de rejoindre cette entreprise ciblée qui est à la pointe pour combler les lacunes dans le domaine de la santé des femmes, un domaine où l'attention, l'innovation et les investissements sont si nécessaires », a fait savoir la Dr Owens.

Le Dr Milligan a ajouté : « Je suis persuadé que le Dr Arjona Ferreira et la Dr Owens nous aideront à faire progresser notre mission consistant à fournir des médicaments et des solutions efficaces pour « une vie quotidienne plus saine pour chaque femme ». Je suis très heureux de les avoir tous deux à bord, avec leurs connaissances approfondies et leurs bonnes relations dans la communauté mondiale de la santé, pour poursuivre notre objectif d'accélérer l'innovation, d'améliorer l'accès et d'élargir le choix pour combler les lacunes thérapeutiques dans le monde ».

À propos d'Organon

Organon est une société mondiale de soins de santé dédiée à l'amélioration de la santé des femmes tout au long de leur vie. Organon possède un portefeuille contenant plus de 60 médicaments et produits pour la santé des femmes. Par ailleurs, Organon élargit son activité de biosimilaires et dispose d'une large franchise de médicaments établis dans toute une gamme de domaines thérapeutiques. Les produits existants d'Organon génèrent des flux de trésorerie solides qui soutiennent les investissements dans l'innovation et les opportunités de croissance futures dans le domaine de la santé des femmes et des biosimilaires. En outre, Organon recherche des opportunités de collaboration avec des innovateurs biopharmaceutiques désireux de commercialiser leurs produits en tirant parti de l'envergure et de la présence de la Société sur des marchés internationaux à croissance rapide.

Présent dans le monde entier, Organon dispose d'une vaste portée géographique et emploie environ 10 000 personnes. Son siège social est situé à Jersey City, dans le New Jersey.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations et informations contenues dans ce communiqué de presse constituent des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de la « sphère de sécurité » du U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives comprennent toutes les déclarations qui ne se rapportent pas exclusivement à des faits historiques ou actuels et qui sont identifiées par l'utilisation de mots tels que « objectifs », « peut », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « anticiper », « planifier », « croire », « viser », « estimer », « être » ou de mots ayant une signification similaire. Ces déclarations prévisionnelles comprennent des déclarations sur les avantages attendus de l'emploi des Drs Arjona Ferreira et Owens, ainsi que sur les attentes d'Organon concernant ses capacités cliniques et médicales, ses relations avec les parties prenantes externes et ses efforts de développement commercial. De telles déclarations sont basées sur les plans et attentes actuels d'Organon et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les plans et attentes, y compris les résultats réels, diffèrent considérablement des déclarations prospectives. Organon ne s'engage pas à mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison. D'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prospectives peuvent être trouvés dans les documents déposés par Organon auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), y compris le rapport annuel d'Organon sur le formulaire 10-K pour l'année se terminant le 31 décembre 2022 et les rapports ultérieurs de la SEC disponibles sur le site Internet de la SEC (www.sec.gov).

5 septembre 2023 à 16:30

