IPA annonce un renouvellement de son conseil d'administration





IPA (IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD.) (la « Société » ou « IPA ») (NASDAQ : IPA), société de recherche et de technologie biothérapeutique avancée, a le plaisir d'annoncer que, suite à son communiqué de presse du 9 août 2023 et dans le cadre de sa recherche d'une composition optimale du conseil d'administration, elle a nommé Barry A. Springer, Dirk Witters et Chris Buyse au conseil d'administration de la Société.

NOMINATION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

James Kuo, président du conseil d'administration d'IPA, a souligné les éléments suivants :

« Que notre recherche ait abouti à la nomination de trois personnes atteste de la réputation de transparence et d'engagement des actionnaires qui caractérise notre conseil d'administration. Les personnes nommées apporteront des compétences complémentaires à la matrice de compétences du conseil d'administration en renforçant l'engagement d'IPA en faveur d'une composition optimale du conseil d'administration. Les nominations de Barry A. Springer, Dirk Witters et Chris Buyse au conseil d'administration apportera une expérience et une expertise considérables qui viendront compléter les capacités de celui-ci et générer de la valeur pour les actionnaires ».

Will McHale, directeur chez Ingalls & Snyder, LLC, le plus grand actionnaire indépendant de la Société, a signalé :

« J'apprécie les mesures annoncées aujourd'hui par le conseil d'administration d'IPA. La nomination de MM. Springer, Witters et Buyse et le renouvellement supplémentaire lors de la prochaine assemblée générale annuelle apportent au conseil d'administration d'IPA l'expérience et l'expertise nécessaires pour qu'IPA aille de l'avant et maximise la valeur pour les actionnaires ».

Barry A. Springer est présentement directeur de Springer Bio-Tech Consulting, LLC et officiait auparavant comme vice-président de Janssen Strategy, Operations and Innovation. M. Springer a fait du conseil stratégique de haut niveau auprès des sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques dans les domaines de la découverte et du développement de médicaments biologiques et de petites molécules, ainsi que du développement de plateformes technologiques.

Dirk Witters a fondé Conanti Consult BV en 2019, une boutique de conseil, où il s'attache notamment à l'exécution d'acquisitions et de missions de levée de capitaux. Auparavant, M. Witters a également été conseiller du fondateur de New Rhein Healthcare Investors, une société d'investissement en private equity spécialisée en produits thérapeutiques de santé et dispositifs médicaux. Outre cette expérience plus récente en matière de levée de capitaux, M. Witters a également passé plus de 20 ans au sein du groupe KBC en tant que banquier d'entreprise et banquier d'investissement, dont huit ans en tant que directeur général de KBC France.

Chris Buyse est actuellement membre du conseil d'administration et président du comité d'audit d'Inventiva SA, une société cotée sur Euronext Paris et Nasdaq, et est aussi membre du conseil d'administration et du comité d'audit d'Hyloris Pharmaceuticals, une société cotée sur Euronext Bruxelles. M. Buyse possède une vaste expérience en matière de mobilisation de capitaux, ayant à son actif la confondation de FUND+ NV/SA, un fonds privé investissant dans des entreprises du secteur des sciences du vivant à vocation européenne, et fait partie présentement de son conseil d'administration. Il a également été directeur financier de ThromboGenics, une société biopharmaceutique cotée à la bourse Euronext de Bruxelles, en ayant épaulé la société lors de son introduction en bourse et de quatre levées de fonds (des levées de fonds ayant totalisé 500 millions d'euros).

AUTRES QUESTIONS DE GOUVERNANCE

Outre les nominations citées précédemment, la Société souhaite annoncer ce qui suit :

Gregory S. Smith a démissionné de son poste d'administrateur de la Société, avec effet immédiat. La Société remercie M. Smith pour ses services et lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets futurs. Les trois administrateurs non-exécutifs suivants,James Kuo, Robert Burke et Lisa Helbling, ne se représenteront à la prochaine assemblée générale annuelle, prévue au plus tard au début du mois de novembre 2023.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. possède plusieurs filiales en Amérique du Nord et en Europe, notamment des entités telles que Talem Therapeutics LLC, Biostrand BV, ImmunoPrecise Antibodies (Canada) Ltd. et ImmunoPrecise Antibodies (Europe) B.V. (conjointement, la « Famille IPA »). La Famille IPA est un groupe de recherche et de technologie biothérapeutique qui fait intervenir la biologie des systèmes, la modélisation multi-omique et des systèmes complexes d'intelligence artificielle pour soutenir ses technologies propriétaires en matière de découverte d'anticorps sur la bioplateforme. Ses services comprennent la découverte, le développement et l'octroi de licences de produits biologiques thérapeutiques hautement spécialisés et complets, afin de soutenir ses partenaires commerciaux dans leurs efforts de découverte et de développement de nouveaux produits biologiques pour lutter contre les cibles les plus difficiles. Pour de plus amples informations, rendez-vous à l'adresse suivante www.ipatherapeutics.com.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur aux États-Unis et au Canada. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par l'emploi de mots tels que « potentiel », « prévoit », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est attendu », « estime », « a l'intention de », « anticipe » ou « n'anticipe pas », ou « pense que », ou des variations de ces mots et expressions, ou déclarent que certaines mesures « peuvent », « devraient », « seraient », « pourraient » ou « pourront » être prises, que certains évènements « surviennent » ou « surviendront » ou que certains résultats « sont » ou « seront atteints ». Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les résultats attendus après la nomination des trois nouveaux administrateurs au conseil d'administration et la démission de M. Smith du conseil d'administration. En ce qui concerne les informations prospectives contenues dans le présent document, IPA a fourni ces déclarations et ces informations en se fondant sur certaines hypothèses jugées raisonnables par la direction à ce moment-là.

Les informations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels mentionnés dans le présent document soient sensiblement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les informations prospectives. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement prévus en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques, y compris, sans s'y limiter, le risque que la nomination des trois nouveaux administrateurs au Conseil et la démission de M. Smith du Conseil ne produisent pas les résultats escomptés, ou que la prochaine assemblée générale annuelle ne se tienne pas au début du mois de novembre 2023, ainsi que les risques décrits dans le bulletin annuel de la Société daté du 10 juillet 2023 (qui peut être consulté sur le profil de la Société, à l'adresse suivante www.sedarplus.com), et sur le formulaire 40-F de la Société, daté du 10 juillet 2023 (qui peut être consulté sur le profil de la Société à l'adresse suivante www.sec.gov). Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes devaient se matérialiser, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives s'avéraient incorrectes, les résultats réels, les performances ou les réalisations pourraient varier sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Les lecteurs ne devraient donc pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la date du présent communiqué et, par conséquent, sont susceptibles d'être modifiées après cette date. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, écrites ou orales, que nous pouvons faire ou faites en notre nom de temps à autre, sauf si la loi applicable l'exige.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

5 septembre 2023 à 16:15

