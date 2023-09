MÊME QUALITÉ DE SERVICE ÉNERGÉTIQUE, MÊME TRANQUILLITÉ D'ESPRIT





Cet automne, Gaz Métro Plus devient

GMP ÉNERGIE

BOUCHERVILLE, QC, le 5 sept. 2023 /CNW/ - Tout comme le marché québécois de l'énergie, Gaz Métro Plus, une entreprise québécoise de produits et de services énergétiques d'entretien, de réparation et d'installation d'équipements de chauffage, d'eau chaude et de climatisation qui dessert près de 40 000 foyers et entreprises au Québec, évolue et se transforme. Cet automne, l'entreprise Gaz Métro Plus change de nom et devient GMP Énergie, tout en continuant d'offrir la même qualité d'expertise et la même tranquillité d'esprit auxquelles les clients sont habitués depuis plus de 20 ans.

Évolution et regard vers la transition énergétique

La priorité demeure toujours la même : assurer le confort et la tranquillité d'esprit pour tous les besoins des clients en matière de produits et de services énergétiques. Au coeur de l'offre de GMP Énergie se trouvent les services d'entretien, de réparation et d'installation des appareils à gaz naturel, afin de répondre aux besoins en matière de chauffage et d'eau chaude pour des milliers de foyers et d'entreprises du Québec. Et parce qu'une diversité de solutions énergétiques est accessible dans le marché québécois, les équipes d'experts chez GMP Énergie, des experts certifiés à l'avant-garde de la transition énergétique, sont maintenant en mesure de conseiller aussi les consommateurs dans leurs choix d'appareils fonctionnant à la biénergie (système qui utilise alternativement deux types d'énergie), et à l'électricité. À titre de référence en produits et services énergétiques, GMP Énergie est toujours là pour guider les clients et les consommateurs.

Transition transparente pour les clients

Le seul changement, c'est le nom! Pour les clients actuels, la transition vers la nouvelle image de marque, notamment le nom d'entreprise et le logo, GMP Énergie se fera en toute simplicité. Que le client ait un plan de protection, un contrat de service ou un appareil en location avec Gaz Métro Plus, maintenant GMP Énergie, tout demeure tel quel. Le même service de qualité, les mêmes avantages et la même disponibilité des techniciens-experts seront maintenus auprès des clients.

Citation de GMP Énergie

"Offrir une tranquillité d'esprit et des services de qualité en gaz naturel et maintenant en biénergie et en électricité, voilà qui nous permet de continuer à mettre de l'avant notre valeur ajoutée auprès des clients et consommateurs du Québec. GMP Énergie offre maintenant toute l'expertise sous un même toit. Voilà pourquoi Gaz Métro Plus devient GMP Énergie! Notre entreprise est chef de file en produits et services sur les appareils à gaz naturel et la référence pour vous accompagner aussi dans la transition énergétique de vos équipements résidentiels et commerciaux. Notre changement de nom vers GMP Énergie nous permet de réitérer cet important engagement. Nous remercions tous nos clients de leur confiance continue depuis plus de 20 ans. C'est un privilège pour nos équipes de vous servir pour tous vos besoins énergétiques."

- Monsieur Benoît Perreault,

co-actionnaire et vice-président clients et partenaires

GMP ÉNERGIE EN BREF

GMP Énergie (anciennement Gaz Métro Plus) est un chef de file en matière de produits et de services énergétiques au Québec dans les marchés résidentiel et commercial. Grâce à l'expertise de ses près de 60 employés et experts certifiés à l'avant-garde de la transition énergétique, l'entreprise québécoise offre une gamme de produits et de services à près de 40 000 foyers et entreprises du Québec en ce qui a trait à l'installation, l'entretien et la prise en charge des équipements de chauffage, d'eau chaude et de climatisation à gaz naturel, biénergie (système qui utilise alternativement deux types d'énergie) et électricité. www.gmpenergie.com

